Проучване: Жените са по-привлекателни от мъжете дори в очите на самите жени

Още от времето на Чарлз Дарвин учените се опитват да разберат защо в природата често именно мъжките животни са по-ярко оцветени, с впечатляващи гриви, пера и украси, докато женските остават по-неутрални на външен вид. Дарвин обяснява това със сексуалната селекция — процес, при който най-впечатляващите индивиди имат по-голям шанс да се размножат.

При хората обаче той смятал, че картината е различна. Според него не женският избор, а мъжката конкуренция и социалният статус (богатство, власт) играят по-голяма роля в избора на партньор. Този въпрос остава предмет на научни спорове и до днес.

По-красивият пол

Съвременно изследване, ръководено от д-р Eugen Wassiliwizky от Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, дава най-големия до момента емпиричен поглед върху така наречената "разлика в привлекателността между половете".

Екипът анализира данни от 52 предишни проучвания в 76 държави, включващи над 1,5 милиона оценки на около 17 000 лица, направени от близо 30 000 участници.

Резултатите показват устойчив модел: женските лица средно се оценяват като по-привлекателни от мъжките. По данни от анализа, "средното" женско лице получава по-високи оценки от около 60% от мъжките лица.

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Интересното е, че ефектът се наблюдава при всички групи оценяващи — както при мъже, така и при жени, включително при различна сексуална ориентация. Още по-неочаквано е, че жените често дават по-високи оценки на други жени, отколкото на мъже.

Една от обясняваните причини е в анатомичните различия: мъжките лица по-често са "по-ъгловати" и "правоъгълни", докато женските са по-заоблени. Данните показват, че и двата пола като цяло предпочитат по-заоблени черти.

Изследователите обаче подчертават, че това не може да се обясни само с биология или само с култура. Според Wassiliwizky, глобалният характер на ефекта предполага по-дълбоки, комплексни причини, но засега няма окончателен отговор.

Снимка: iStock

Снимка: iStock

Интересна закономерност е, че разликата в оценките намалява с възрастта. Тя започва да отслабва след около 18-годишна възраст и почти изчезва към 80-те години.

Едно от обясненията е, че с напредването на възрастта лицата на мъжете и жените стават все по-сходни, а характерните полови различия се "размиват".

Темата за това защо обществата често възприемат жените като "по-красивия пол" остава отворена. Възможно е да става дума за комбинация от еволюционни процеси, социални норми и психологически предпочитания.

Както показва и изследването, привлекателността не е просто въпрос на индивидуален вкус, а резултат от сложни биологични и социални фактори, които се преплитат по различни начини в различните култури.

Изследването е публикувано в списание Proceedings of the Royal Society B.

Използван източник: The Guardian