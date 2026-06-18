Учените определиха датата на края на човечеството с 95% вероятност: Колко време остава?

Учени направиха прогноза колко дълго човечеството може да оцелее, използвайки така наречения „аргумент за Страшния съд“ – статистически модел, който е спорен сред учените в продължение на много години. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Прогнозата на учените за края на човечеството

Изчислението започва с оценката, че приблизително 117 милиарда души са живели на Земята през цялата човешка история. Изследователите предполагат, че съвременните хора заемат произволно място в човешката история, а не са живели в изключително ранен етап.

Според този модел има 95% вероятност 117-те милиарда души, които вече са живели, да представляват поне 5% от всички хора, които някога ще съществуват. Въз основа на това математиците изчислили, че общата човешка популация може да бъде приблизително 2,34 трилиона.

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При сегашните нива на плодовитост, човечеството ще достигне тази точка след приблизително 17 100 години. Поддръжниците на теорията смятат това за статистическата горна граница на бъдещето на човечеството и твърдят, че има 95 процента вероятност човешкият вид да изчезне в рамките на този период, независимо от причината.

Същевременно много учени са скептични към този подход. Критиците отбелязват, че моделът се основава на прекалено опростени предположения и не отчита технологичния напредък, евентуалната колонизация на други планети или други фактори, които биха могли радикално да променят бъдещето на цивилизацията.

Отбелязва се, че „аргументът за Страшния съд“ се основава на принципа на Коперник – идеята, че хората не заемат специално или привилегировано положение във Вселената.

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Преди това, изследователи от Миланския университет моделираха сценарий за рязък спад на световното население в статия, публикувана през май. Ако приемем, че устойчивият капацитет на Земята внезапно намалее до приблизително два милиарда души поради мащабни екологични кризи, моделът показа възможно намаляване наполовина на световното население до 2064 г. Авторите подчертаха, че това не е прогноза, а илюстративен математически сценарий.

Авторите на изследването заявиха, че настоящата глобална траектория не показва предстоящ колапс. Те обаче решиха да анализират отделно така наречения „най-лош сценарий“, при който екологичните и ресурсните ограничения драстично намаляват способността на Земята да издържа настоящото население.

Изследователите разгледаха и следния сценарий за „поддържащият капацитет“ на планетата. Според него максималният брой хора, които Земята може да издържа в дългосрочен план е около два милиарда. При тези условия моделът прогнозира бърз спад на световното население, като човечеството потенциално ще се намали наполовина до около 2064 г.

Авторите на проучването подчертават, че не считат този сценарий за точна прогноза за бъдещето. Те го наричат ​​„илюстративен математически сценарий“, който демонстрира колко чувствителна може да бъде демографската система към резки глобални промени.

Сред факторите, които теоретично биха могли да доведат до подобно развитие, учените посочват климатичен колапс, мащабни пандемии, глобални конфликти и недостиг на ресурси. Изследователите споменават също глобалното затопляне, пандемията от COVID-19 и спада в раждаемостта сред факторите, които будят безпокойство.

В статията се споменава и един от най-известните демографски сценарии на миналия век - така нареченият сценарий на „страшния съд“, предложен през 1960 г. По това време се е предполагало, че населението на Земята може да нарасне почти неконтролируемо, което би могло да доведе до масово измиране. Съвременните изследователи обаче отбелязват, че човечеството е избегнало подобно развитие, тъй като раждаемостта в света е започнала постепенно да намалява.

Ниската раждаемост също е сериозен проблем. Миналата година друго проучване показа, че коефициент на раждаемост от 2,7 деца на жена може да е необходим, за да се поддържа населението в дългосрочен план. Преди това коефициентът от 2,1 се смяташе за напълно достатъчен.

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