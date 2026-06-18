Депутат от „Прогресивна България“: Ние не бяхме зависими от ГЕРБ и ДПС при удължаването на държавния дълг

Не мисля, че по някакъв начин бяхме зависими от ГЕРБ и ДПС по време на гласуването на промените в Закона за удължителния бюджет. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров. „Мнозинството го имаме, имахме го и кворума. Това беше преди удължаването на държавния дълг“, поясни Петров. 27-годишният депутат сподели, че допреди няколко месеца не се е виждал точно на тази възраст в тази роля. „Но бих казал, че в определени исторически моменти от развитието на една страна моето поколение трябва да усети своята роля, трябва да усети своята отговорност към бъдещето и трябва да се включи по-активно в управлението“.

„Младите хора имат място в държавното управление, имат място най-вече в парламента, тъй като смятам, че през годините той се капсулира от гледна точка на хора, които имат наистина голям политически опит, но са откъснати от обществото и кредитът на доверие към тях се изчерпа“, подчерта Петров.

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Според него в парламента трябва да влизат все повече нови хора, по-млади, с различна визия за развитието на страната. „И мисля, че младите хора имаме своето място в държавното управление“. „Аз станах представител по покана на президента, а вече премиер Румен Радев. Това беше огромна чест за мен, тъй като бях водач на листата на коалиция „Прогресивна България“ в 12 МИР - Монтана. Това беше изключително голяма отговорност, тъй като съзирам, че на 27 години много хора, може би, не осъзнават, че тази възраст е достатъчна, за да бъдеш в парламента“, обясни депутатът.

Той сподели, че съобразно натрупания си професионален опит - завършил е право, международни отношения и политически мениджмънт, смята, че младите хора, на база на техния професионален опит и натрупаното образование, могат да допринасят в значителна степен. „Професионалният ми опит е сравнително кратък от гледна точка на юридически стаж, но успях в работата си като юрист в Столичния общински съвет да натрупам близки впечатления за това как се формира политиката на местно ниво. Има какво да се вземе от политиките на местно ниво“, смята той.

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Петров сподели, че от наблюденията си вижда, че в Общинския съвет, е създадено едно икономическо мнозинство. „Кворумът при гласуването на закона, който дава възможност да се изтегли заем, не беше при прегласуването. При искането му, което беше поискано точно с цел да се покаже, че нашият кворум се крепи от опозиционните партии, вече имахме 122 народни представители“, каза той.

По думите му отсъстващите му колеги са председатели на комисии. „Те имаха срещи с ресорните министри, с експерти. Един от отсъстващите е председателят на Правната комисия. Проф. Янка Тянкова имаше много отговорната задача да проведе максимално обективна процедура“. „Мнозинството го имаме, имахме го и кворума. Това беше преди удължаването на държавния дълг. Не мисля, че по някакъв начин бяхме зависими от ГЕРБ и ДПС“, подчерта той.

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„Все пак не трябва да забравяме, че това е част от парламентарната игра - да се искат прегласувания, за да се проверява кворум и т.н. Ние доказахме отговорното си поведение. Всички бяхме в залата и осигурихме необходимия кворум“, коментира той.

Петров сподели, че „Прогресивна България“ може да разгради олигархичния модел, тъй като вече са предприети реални стъпки. „Една от тези стъпки е именно изменението на Закона за съдебната власт“. „Ние предлагаме няколко конкретни неща, които считаме, че на този етап са абсолютно достатъчни. Това е първа крачка към една цялостна съдебна реформа, която искаме да проведем в рамките на четиригодишния мандат“, допълни той.