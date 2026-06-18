Народният представител от "Прогресивна България" Александра Вълчева и председателят на ДАБ Иван Иванов към децата бежанци: Не спирайте да мечтаете (СНИМКИ)

Изложба в Народното събрание, открита днес, събра най-добрите отличени рисунки на деца бежанци

„Силата на едно общество се измерва с отношението към най-уязвимите – децата. Ние, като народни представители от „Прогресивна България“ застанахме зад тази инициатива, защото в рисунките видяхме очите и сърцата на децата, преминали през ужаса на войната. Но, видяхме и мечтите им“.

Това каза народният представител от „Прогресивна България“ доц. д-р Александра Вълчева, която заедно с председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Иван Иванов откри в Народното събрание днес изложба с рисунки на деца бежанци, обединени с посланието „Нарисувай ми мечта“.

„Солидарността, съпричастността, милосърдието, доброволчеството не са даденост, с която човек се ражда – те се възпитават. Затова инициативи като тази са важни и превръщат събитието в кауза, а грижата за децата - в устойчиви политики, които да надграждаме. За да даваме бъдеще – тук, в България“, подчерта още народният представител от „Прогресивна България“. По думите й това са рисунки, които разказват истински истории – истории за копнежа за мир, дом, семейство, слънце, звезди. Но и разказват за болката, за страха – в тези рисунки небето е черно.

„Толкова крехки деца, а толкова силни мечти. И те днес са тук, с нас“, каза Александра Вълчева и се обърна към децата: „Мили деца, които сте тук и които сте участвали в този конкурс, казват, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, затова и вие не спирайте да мечтаете, да израствате с мечтите си и да променяте света! Тук, в България или другаде по света. Вярвам, че по този начин, вие правите светът около себе си едно по-добро място. Вашите рисунки ще останат с нас едва няколко дни, но съм сигурна, че посланията ви ще трогнат сърцата ни завинаги“, каза още народният представител.

„България е не само красива страна, българският народ е с богата история, но и изпълнена с тежки моменти. Ние самите познаваме добре страданието и сме съпричастни към търсещите закрила“, каза Иван Иванов, председател на ДАБ при МС, обръщайки се към присъстващите деца бежанци.

Той също отбеляза силните послания в рисунките на децата, напуснали бащин дом, приятели, роднини, за да търсят сигурност и спасение на живота си. „Не случайно мотото на Световния ден на бежанеца е докато всички са в безопасност“, каза още Иван Иванов.

Председателят на Държавната агенция за бежанците припомни, че от 12 юни в сила е новият Пакт за миграция и убежище на ЕС, който е най-голямата реформа в историята на ЕС в областта на миграцията и убежището. „ДАБ работи активно да въплъти изискванията на пакта в съответствие с българското законодателство и българската държавност“, посочи той.

На изложбата в българския парламент днес присъстваха непридружени деца, настанени в Сигурните зони на Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, както и деца с техните семейства, настанени в центровете на ДАБ при МС, и деца, ползващи временна закрила по Националната програма за хуманитарна подкрепа на разселени лица от Украйна. За първа година Агенцията отваря конкурса си за децата с временна закрила от украински произход. В хотелите, където те са настанени има приблизително 400 деца, от които 120 изпратиха свои рисунки.

Всички награди за участниците в конкурса бяха осигурени в партньорство с УНИЦЕФ-България. Децата получиха грамоти за мечтатели-приятели на ДАБ и много награди.

В словото си председателят на ДАБ Иван Иванов благодари на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, на парламентарната група на „Прогресивна България“, както и на партньорските организации от УНИЦЕФ-България, от Международната организация по миграция (МОМ), Върховния комисариат по бежанците на ООН за общата кауза.

Председателят Иван Иванов отличи Елена Андонова, български хотелиер, с почетния знак на председателя на Държавната агенция за бежанците при МС за приноса й в популяризирането на конкурса сред украинските деца.