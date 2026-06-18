Фондация "Македония" отменя блокадата на българо-македонската граница

Фондация "Македония" (бел. ред. на Виктор Стоянов) ще отмени планираното мирно гражданско блокиране на границата, което бе планирано за тази неделя. Повече информация за нашите бъдещи мирни действия в подкрепа на българската общност и дипломатически представителства в Р. Северна Македония ще представим утре от 10:30 на пресконференция в БТА София", се посочва в коментар от името на фондацията под публикацията на посолството в Скопие с позицията на посланик Желязко Радуков протестът да не се състои.

Припомняме, че първоначално Фондация "Македония" и неправителствената организация "Куберовъ войн" планираха блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония в неделя (21 юни 2026 г.)

"Блокираме 3-те граничнипункта със Северна Македония", гласеше публикация на фондациятаъ във социалната мрежа само преди ден. ОЩЕ: Не блокирайте българо-македонската граница! Сърбия само това чака

Призивът на посланика

Припомняме, че преди по-малко от час посланикът на България в Скопие Желязко Радуков помоли да не бъде предизвиквано блокиране на ГКПП или пътища между България и Северна Македония. Според него интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства, да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията.

"Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата. Само така ще припомним на нашите съседи колко сме близки и какви са ползите не само от общата ни история, но и от общото ни бъдеще в Обединена Европа", призовава посланикът. Той отбеляза още, че недоволството трябва да е конструктивно. ОЩЕ: Посланик Радуков моли да не се блокират граничните пунктове със Северна Македония