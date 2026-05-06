Изригването на вулкан преди 4 години достигна ръба на Космоса - учените са изненадани

Изригването на вулкана Хунга Тонга Хунга Ха'апай през 2022 г. е причинило необичайно охлаждане на стратосферата вместо очакваното затопляне, съобщава Daily Galaxy.

Аномалия сред изригването на вулкана Хунга Тонга Хунга Ха'апай

Ключовата фигура в тази история са 146-те тераграма водна пара, които експлозията буквално „изхвърли“ в небето. Това количество е еквивалентно на 10% от цялата влага, която обикновено се намира в стратосферата. Според учения Луис Милан от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, този обем е бил почти четири пъти по-голям от този, изхвърлен от легендарното изригване на вулкана Пинатубо през 1991 г.

Аномалията е причинена от дълбочината, на която е изригнал вулканът. Калдерата се е намирала на 150 метра под повърхността. Изследователите смятат, че това е идеалната дълбочина: достатъчно ниска, за да може магмата да превърне океанската вода в пара, но достатъчно плитка, за да не може налягането на водата да ограничи експлозията. В резултат на това водата е прехванала сярата, която би нагряла атмосферата, и вместо това парата се е издигнала в небето.

„Водната пара излъчва топлина. Тя не я задържа“, обясняват учените странния охлаждащ ефект.

Докато сулфатите от обикновените вулкани действат като „одеяло“, водата от Тонга е започнала да освобождава енергия в космоса. Според наличните данни това е довело до спад на температурата в определени слоеве на атмосферата с 0,5–1 градус по Целзий.

Професор Аманда Мейкок от Университета в Лийдс подчертава, че изригването не е допринесло за рекордните горещи вълни от 2023 и 2024 г., въпреки че учените отдавна търсят връзка. В същото време силата на експлозията е била такава, че вълната на налягане е обиколила Земята четири пъти, а в Средиземно море дори е регистриран „метеоцунами“.

Според проучването, нивата на влажност в небето все още са били над нормалните към края на 2025 г. Учените предупреждават, че този „воден отпечатък“ ще продължи да влияе на атмосферната химия до края на 2020-те години.

