Изследователи откриха най-дълбокото корабокрушение в света в Тихия океан (СНИМКИ, ВИДЕО)

Екип от изследователи заедно с милиардера ентусиаст Виктор Весково на 22 юни са открили мястото на най-дълбокото корабокрушение в историята. Потъналият кораб е ескортният миноносец на ВМС на САЩ „Самюъл Робъртс“ (DE-413), известен също като Сами Би, който лежи на дъното на Тихия океан, разцепен на две. За сравнение той се намира по-дълбоко, отколкото е височината на планината Килимаджаро (5896 метра) и най-високото селище в света – Ла Ринконада в Андите (5100 метра). Преди това рекордьор беше корабът Johnston, който пак Виктор Весково откри през 2021 г. на дълбочина 6469 метра.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ