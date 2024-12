Извънземни и косатки с ножове. Откритие в пустинята изплаши учените

Археолози са идентифицирали стотици нови геоглифи от цивилизацията Наска. Те работили по нестандартен метод, използвайки технологии с изкуствен интелект. Резултатите се оказали шокиращи – или изкуственият интелект е сбъркал, или е разкрито ужасно послание от древния свят. И така, какво са открили учените?

Една година непосилен труд под жаркото слънце на пустинята Наска в Перу не минала напразно. Изследователи от японския университет Ямагата са изследвали повече от хиляда нови места, съдържащи известни геоглифи – гигантски рисунки и геометрични шарки, издълбани в твърдата повърхност.

Още: Зодиакален знак на 2200 години е открит в Египет

Платото вече е като магнит, привличащ всяка година хиляди туристи от цял ​​свят. А предвид новите факти шансовете потокът от любопитни хора да се увеличи само се увеличават.

В търсенето на нови геоглифи били опитани много начини – от пешеходни маршрути до дронове. Но този път изследователите поели по нетрадиционен път: те използвали специално приложение с изкуствен интелект. То е способно да различи и най-бледите очертания на геометрични фигури, животни и антропоморфни обекти на въздушни снимки.

Researchers from Yamagata University in Japan have made a remarkable discovery in Peru’s Nazca desert, identifying 303 previously unknown geoglyphs through cutting-edge AI-assisted image analysis of aerial photographs.



📸: © Handout / Yamagata University Institute of Nasca/AFP pic.twitter.com/aaOUhpkeni