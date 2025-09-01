Жените, преживели насилие по-често развиват рак и други болести

Учени от Нова Зеландия са изследвали дали преживяното сексуално или физическо насилие влияе върху развитието на злокачествени образувания и други заболявания. За целта те използвали данни от друго изследване с участието на жителки на Нова Зеландия, които са били подложени на сексуално и друг вид насилие в детска и зряла възраст.

Насилие над родилките в България има и то трябва да спре!

Проучването

Изследователите поискали разрешение у нас 1151 участници в анкетата, след което с помощта на базата данни за хоспитализиране в Нова Зеландия, проследили колко често от 1988 до 2019 г. тези жени са попадали в болница. Използвайки статистически метод, учените са установили взаимовръзка между различните видове насилие и риска от последващо хоспитализиране.

Още: Кралица Камила била жертва на сексуално посегателство

Сексуално насилие

В район Кремиковци на Столична община се реализира проект "Събери сили и кажи STOP на насилието"

Оказва се, че при пострадалите от сексуално насилие в детството средн 1,78 пъти по-често са установени злокачествени и доброкачествени тумори. При пострадалите от всякакъв вид от разгледаните форми на насилие вероятността от хоспитализиране с такива патологии нараства 1,6 пъти, в сравнение с жените, които не са били жертви на насилие.

Пострадалите от различни форми на насилие почти три пъти по-често са се сблъсквали със сериозни респираторни заболявания и два пъти по-често са били приемани в болница, заради усложнения по време на бременност. Рискът да попаднат в лечебно заведение с хранително разстройство и травми се повишава с 1,6 и 1,5 пъти.

Още: Кралица Камила била жертва на сексуално посегателство