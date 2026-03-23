Как ще умре Вселената: Три научни сценария за края на света

Съдбата на нашата Вселена остава една от най-големите загадки на науката. Учените разглеждат няколко сценария за космически апокалипсис, но не изключват и ново прераждане след края на света. Те прогнозират три възможни сценария за изчезването на Вселената.

Повечето съвременни астрофизични теории се основават на идеята, че нашият свят е възникнал преди около 13,8 милиарда години в Големия взрив. Оттогава Вселената е изключително гореща и плътна и сега се разширява, образувайки галактики, звезди и планети. Нищо обаче не трае вечно и науката вече има няколко хипотези за това как ще свърши всичко това. Би Би Си съобщава за най-вероятните варианти за края на Вселената, позовавайки се на изследователи от водещи световни институти.

Сценарий 1: Голямо замразяване

Ако Вселената продължи да се разширява с обичайната си скорост, енергията ѝ постепенно ще се разсее. Галактиките ще се отдалечават една от друга, новите звезди ще спрат да се раждат, а съществуващите просто ще избледнеят. След трилиони години Космосът ще потъне в пълен мрак.

Всички атоми ще достигнат термично равновесие (една и съща температура), което ще доведе до спиране на всяко движение, процеси и живот завинаги.

„Всичко показва, че Вселената ще стане по-празна, по-студена и по-отдалечена. Това е крайното състояние, когато Вселената по същество ще се превърне в огромно космическо гробище“, обяснява професор Раул Абрамо от Университета в Сао Пауло.

Сценарий 2: Големият пробив

Този край е много по-драматичен. Той се основава на действието на мистериозната тъмна енергия, която съставлява около 68-70% от нашата Вселена и действа като антигравитация, карайки Космоса да се разширява с все по-голяма скорост.

Ако влиянието на тъмната енергия се окаже нестабилно и продължи да расте, разширяването ще стане толкова бързо, че гравитацията вече няма да може да държи обектите заедно. В един момент Вселената просто ще се разкъса: звездите, планетите и дори самите атоми ще се разпаднат на своите фундаментални частици.

Сценарий 3: Голямата компресия и ново начало

Съществува и противоположна хипотеза. Ако ефектът на тъмната енергия отслабне с времето, гравитацията може да надделее. Тогава безкрайната Вселена ще спре да се разширява и ще започне да се свива, докато в крайна сметка се срине в една свръхплътна мъничка точка (Голямото схващане).

Някои учени предлагат още по-смела идея, „Големия отскок“. Според нея, след пълен колапс, може да се случи нов Голям взрив, който да доведе до появата на изцяло нова вселена. В такъв модел световете възникват и загиват в безкраен космически цикъл.

Кога ще дойде краят?

Изследователите успокояват: все още няма признаци за бърз колапс. Нашата Вселена е все още на почти 986 милиарда години от своя трилионен рожден ден. Пълното изчезване на звездите може да отнеме период, измерен с число със 78 нули.

Човечеството със сигурност няма да преживее този апокалипсис. Дори нашата родна планета ще изчезне много по-рано: след около шест милиарда години Слънцето ще се превърне в червен гигант и просто ще погълне Земята.

