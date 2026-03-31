Лекари под тревога? Първи заразен с птичи грип – започва ли нов етап на пандемичен риск?

В Европа беше регистриран първият случай на зараза с грипния вирус H9N2 (птичи грип) при човек. Случаят беше отчетен от италианското министерство на здравеопазването на 25 март 2026 г. Пациентът е бил заразен извън Европа, преди да пътува до региона Ломбардия в Северна Италия. Съветникът по социалните въпроси на Ломбардия, Гуидо Бертоласо, съобщи, че пациентът е момче с подлежащи здравословни проблеми, което е било диагностицирано след завръщането си от посещение в Африка.

За щастие, инфекцията не е довела до сериозно влошаване на състоянието му, но той е бил поставен в изолация в болница "Сан Джерардо" в Монца. Италианските здравни власти диагностицираха инфекция с грипния вирус H9N2 чрез лабораторни тестове, които откриват генетичния материал на вируса.

Какво представлява грипният вирус H9N2?

Грипните вируси H9N2 са вируси от тип А. Тази голяма група вируси включва два от вирусите, причиняващи сезонна грипна инфекция при хората (H1N1 и H3N2), както и много други вируси, които заразяват птиците. Грипните вируси H9N2 се класифицират като "вируси на птичи грип с ниска патогенност". "Ниска патогенност" се отнася до способността им да причиняват заболяване при домашни птици (птичият грип е сериозна заплаха за птицевъдството), но е необичайно H9N2 да причинява нещо друго освен леко заболяване при хората, пише "Science Alert".

Вирусът H9N2 не е особено приспособен да заразява хора, а когато все пак успее да го направи, това обикновено става чрез пряк контакт с домашни птици в силно заразена среда.

Въпреки че това е първият случай при човек в Европа, досега са регистрирани стотици случаи на зараза с H9N2 при хора, главно в Китай, но също и в други държави в Азия и Африка.

Какъв е рискът за хората?

Здравените власти се надяват, че заразеният пациент ще се възстанови напълно. Към момента по-широкият риск за хората е много нисък, но все пак към темата трябва да се подхожда внимателно.

Защо е така? Вирусолозите разглеждат множество фактори, когато оценяват дали изолирана инфекция при човек с животински вирус може да доведе до по-широки проблеми – в най-лошия случай до пандемия, каквато птичият грип е предизвиквал многократно в миналото. Този случай на H9N2 понастоящем не показва признаци за това. Знаем, че този конкретен щам на грипния вирус би трябвало да претърпи мутации, за да се адаптира добре към размножаване в човешкия организъм.

Като предпазна мярка италианските здравни власти са проследили контактите на пациента, за да потвърдят, че няма по-нататъшно разпространение. Към момента изглежда много малко вероятно това да се разрасне.

Въпреки това картината е по-широка. Съществуват много грипни вируси, които са значително по-опасни от H9N2. Най-тревожно е продължаващото световно разпространение на вирусите на птичия грип H5N1, които са силно патогенни и показват тревожна тенденция да заразяват бозайници.

Единичен случай на грип H9N2 в Европа може да не е голям проблем сам по себе си, но ни напомня, че трябва да останем бдителни при наблюдението на непредсказуемото поведение на вирусите на птичия грип, пише "Science Alert".