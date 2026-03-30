Котката, която лае като куче и живее само в пустинята

Лае като куче и живее само в пустинята - учените откриха най-мистериозната котка в света. Това е единственият представител на семейство котки, който живее изключително в пустинята, но пълното им местообитание все още е неизвестно на учените.

Освен тигри и лъвове, има редица по-малки видове котки които не са толкова лесни за забелязване. Например, бреговата котка, която е много по-малка, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Според Iflscience, бреговата котка е сравнително малко животно, с дължина на тялото само около 45–57 см. Опашката обаче може да бъде един и половина пъти по-дълга, добавяйки още 28–35 см. Тези миниатюрни котки тежат само 1–3 кг.

Пустинните котки са самотни същества, но се събират заедно, за да се размножават. За тази цел те имат отличителен брачен зов, подобен на кучешкия лай. Този силен звук допълва отличния им слух, което им позволява лесно да намерят партньор в пустинята.

Струва си да се отбележи, че малкият им размер не им пречи да се адаптират перфектно към околната среда. Те ловуват през нощта, използвайки острия си слух, за да открият всяка плячка. Те са единствените членове на семейство котки, които обитават пясъчни пустини, където ловуват малки гризачи, особено мишки, джербили и тушканчета. Ловуват също малки птици и понякога влечуги. В пустинята Сахара убиват пясъчни пепелянки, понякога заравят плячката си, за да я извадят по-късно.

Пустинните котки са умели копачи, копаят дупки и сами събират плячка от пясъка. Лапите им са покрити с дълга, гъста козина, която ги предпазва от горещия пясък. Това също означава, че оставят много малко следи, което прави тези неуловими котки още по-трудни за проследяване от учените.

Поради тази причина точното местообитание на бреговата котка е неизвестно на учените, въпреки че данните разкриват наличието на отделни екземпляри в Северна Америка и части от Азия. Учените отбелязват, че е трудно да се определи точно общият ареал на тези животни. Известно е само, че бреговата котка предпочита да живее в истински пустини от Мароко, през Арабския полуостров, до страни като Пакистан, Казахстан и Сирия.

