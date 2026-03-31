Учени откриха неочаквана деформация в мантията на Земята

Дълбоко в мантията на Земята учените са открили нещо неочаквано в един от най-разпространените минерали. Малки дефекти, смятани досега за редки, всъщност може да играят много по-важна роля в начина, по който нашата планета бавно се измества и движи, съобщава Daily Galaxy.

Заслужава да се отбележи, че оливинът преобладава в горната мантия на Земята. Този минерал е изучаван от десетилетия, но изследователите все още откриват нови подробности за това как се държи, когато е доведен до крайност. Учените са на мнение, че оливинът се деформира предимно в две посоки, наречени „a“ и „c“. Третата посока, „b“, е била до голяма степен игнорирана, защото се е смятала за твърде рядка, за да бъде значима.

Според ново проучване , около 17% от анализираните кристали показват признаци на деформация, свързана с посоката "b". Това е достатъчно, за да подскаже, че нещо важно е било пропуснато.

„Нашите резултати показват, че тези дислокации може да са по-често срещани, отколкото се смяташе досега, което подобрява разбирането ни за това как се деформира земната мантия. Тяхното присъствие може да бъде повлияно от налягане, температура и нива на напрежение. Следователно, измерването на „b“ дислокации в естествени проби може да помогне на учените да определят дълбочината на деформацията и условията, при които тя се е случила“, казва Джон Уилър, геолог от Университета в Ливърпул.

За да открият тези дефекти, учените първо използвали дифракция на обратното разсейване на електрони, за да сканират кристалите и да открият фини промени в тяхната структура. След това преминали към трансмисионна електронна микроскопия за по-подробно проучване. Тази стъпка потвърдила, че предполагаемите зони наистина съдържат "b" дислокации.

Учените казват, че откритието може да помогне за по-доброто разбиране на това какво се случва дълбоко под земята.

Междувременно учени откриха скрит „оазис“ под най-сухата пустиня на Земята. Микробна екосистема беше открита преди това под пустинята Атакама в Чили, което оспорва предположенията за това къде може да съществува живот. Тези организми, открити на дълбочина от два метра, предполагат, че ако животът съществува на Марс, той може да е скрит под земята, а не да е изложен на повърхността.

В продължение на много години учените се фокусираха върху изследване на повърхността в търсене на извънземен живот. Находките в Атакама сега променят този фокус, сочейки към подземни среди, където водата и защитата от радиация биха могли да позволят на организмите да оцелеят.

