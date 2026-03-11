На масата на Робин Худ: какво всъщност са яли в XII век (ВИДЕА)

Стрелба с лък, дръзки бягства и бунт срещу властта се завръщат на екрана с „Робин Худ“ (с Джак Патън, Шон Бийн, Кони Нилсен, Лорън Маккуин и Лидия Пекъм), чиято премиера по Epic Drama е на 16 март. Но редом с приключението стои и друг добре познат образ: Робин и неговите весели мъже пируват под дъбовете на Шерууд, с халби ейл и печено еленско на огъня.

Изглежда просто и безгрижно — и почти напълно погрешно.

Средновековното хранене съвсем не е било хаотично оцеляване. То е следвало правила, оформени от религията, медицината и социалната йерархия. Дори разбойнически лагер ги спазвал.

Погледнете отвъд легендата и Средновековието се оказва много по-подредено — а понякога и по-модерно — отколкото си представяме.

1. Вечерята не е била късно вечер

Факлите и нощните пиршества са любими на киното, но основното хранене е било късно сутрин или около обяд. Часът се е определял от слънцето и църковните камбани, не от часовник.

2. Не всеки е имал собствена чиния

Филмите показват подредена трапеза, но в действителност храната се е споделяла. Тя се е поставяла върху „тренчери“ — дебели филии стар хляб или дървени дъски, които попивали сосовете. Трапезата в Шерууд е приличала повече на пикник, отколкото на банкет.

3. Домакинът не е давал прибори

През XII век ножът е бил личен предмет. Гостите са носели свой и са го използвали и като инструмент, и като прибор. Вилиците почти не се използвали, а хлябът често ги е замествал. Едно реалистично пиршество би включвало ножове, извадени от коланите.

4. Менютата не са били хаотични

Пиршествата на Робин изглеждат безразборни, но храненето е следвало медицински възгледи за храносмилането. Първо се консумирали леки храни — плодове и зеленчуци, а месото и сиренето идвали по-късно.

5. Никой не е мислел за „здравословно“

Готвачите вярвали, че храната влияе върху баланса на тялото — топло, студено, сухо и влажно. Рибата се пържела с подправки, свинското се печало, говеждото се варяло. Готвенето било част от медицината.

6. Само богатите са ядяли месо

Бракониерството на елени било престъпление, защото еленското било аристократична храна. Но истинските разбойници понякога са се хранили по-добре от селяните — дивеч, риба, ядки и плодове осигурявали повече белтъчини от хлябовете и кашите в селото.

7. Не цяла Европа е имала едно и също меню

Климатът е определял кухнята. Северът разчитал на бира, животински мазнини и ядкови масла, а Средиземноморието — на вино, зехтин и плодове. Една съставка обаче ги обединявала: бадемите, често превръщани в бадемово мляко векове преди модерните алтернативи.

8. Постите не са били гладни дни

Забраната за месо насърчавала кулинарната изобретателност. Появили се имитации на месо, риба оформена като шунка и млечни заместители от бадемово мляко — ранни версии на днешните „постни“ кухни.

9. Ейлът и пайовете не са били единствената храна

В голяма част от Централна и Източна Европа хората разчитали на ферментирали храни — кисело мляко, сирена и туршии, които ги изхранвали между реколтите, както сушеното месо е изхранвало горските разбойници.

10. Разбойниците не са били без обноски

Средновековната трапеза имала етикет: миене на ръце, без потапяне втори път в общия сос и без връщане на използван нож в блюдото. Добрите маниери показвали принадлежност също толкова, колкото и уменията със стрелбата.

Погледнато така, пирът в Шерууд става част от самата легенда. Храната не е била само утоляване на глад — тя е символизирала статус и неподчинение, защото да си извън закона и да ядеш като благородник е същността на историята за Робин Худ.

