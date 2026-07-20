Ядрото на Земята внезапно промени движението си: Какво се случва под Тихия океан

Учени откриха неочаквана промяна в движението на течното ядро ​​на Земята под екваториалната част на Тихия океан. Бавно движещите се на запад потоци от разтопено желязо внезапно се обърнаха и започнаха бързо да се движат на изток, съобщават учените. Те споделят, че става въпрос за процеси във външното ядро ​​на Земята – слой от свръхгорещо течно желязо, обграждащ твърдото вътрешно ядро ​​на планетата.

Промени в ядрото на Земята

Самото движение на този електропроводим метал създава магнитното поле на Земята. Този процес се нарича геодинамо. Магнитното поле предпазва планетата от заредени частици от Слънцето и е от съществено значение за навигацията, спътниците и прогнозирането на космическото време.

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Преди това учените смятаха, че основните потоци във външното ядро ​​се променят много бавно в продължение на десетилетия. Нови данни обаче показват, че в определени региони подобни промени може да се случват много по-бързо. Изследователите са анализирали близо 30 години наземни и сателитни магнитни наблюдения от 1997 до 2025 г. За целта са използвани данни от мисиите Swarm и CryoSat на Европейската космическа агенция, както и от немския спътник CHAMP и датския Ørsted.

Благодарение на тези измервания, учените успяха да реконструират промените в потока на границата между ядрото и мантията. Магнитното поле, регистрирано на земната повърхност и от орбита, предоставя косвена представа за това какво се случва дълбоко във вътрешността на планетата.

Моделите показват, че след рязко обръщане през 2010 г., източният поток под Тихия океан е останал силен, но е започнал да отслабва след 2020 г. Това може да означава, че учените са открили или временно колебание, или част от дълъг естествен цикъл във функционирането на земното ядро.

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Изследователите също така отбелязаха, че усилването на източния поток съвпада с промени в поведението на вътрешното ядро, които се изучават отделно с помощта на сеизмология и геодезия.

Това може да показва, че различните дълбоки слоеве на Земята взаимодействат помежду си по-активно, отколкото се смяташе досега.

Самите промени в ядрото не влияят пряко върху времето или човешкото здраве. Те обаче постепенно променят конфигурацията на магнитното поле на планетата. Това е важно за прецизното позициониране, морската навигация, калибрирането на компаса, работата на спътниците и планирането на космически мисии. Ново проучване оспорва идеята, че външното ядро ​​на Земята е до голяма степен стабилно и се променя бавно.

Оказва се, че бързи регионални реорганизации на потоците от течно желязо могат да се случат дълбоко във вътрешността на планетата. Това отваря пътя към по-добро разбиране на това как работи магнитното поле на Земята и как взаимодействат външното ядро, вътрешното ядро ​​и долната мантия.

Наскоро учени съобщиха, че са открили най-старата вода на Земята.

Откритието е направено в Канада, на три километра под земята. Геолози откриха кладенеца на възраст приблизително два милиарда години в мината Кид Крийк, разположена близо до Тиминс в северната част на Онтарио. Това откритие вече се счита за най-старата вода на планетата, според Space Daily.

Проучването е ръководено от професор Барбара Шерууд Лолар от Университета в Торонто, която за първи път посещава мината през 1992 г. През 2013 г. нейният екип публикува статия в списание Nature за откриването на вода на 1,5 милиарда години на дълбочина 2,4 километра. Впоследствие, докато сондират на дълбочина почти три километра, учените откриват още по-древни резервоари.

Противно на очакванията, водата е текла от пукнатини и сондажи със скорост от няколко литра в минута. Учените са използвали метод за измерване на газовете, разтворени в течността. Тези газове се натрупват в изолираната среда поради разпадането на елементи в околната скала с постоянна скорост, което им позволява да определят минималното време, през което водата остава изолирана от повърхността.

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