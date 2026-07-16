Учени разкриха как е изглеждал тиранозавър рекс веднага след раждането си

Най-опасният хищник на мезозоя е започнал живота си като мъничко същество, тежащо само около два килограма. Ново изследване показва, че тези бъдещи гигантски хищници са се раждали по-малки от домашна котка, а една женска е могла да снесе до три дузини яйца. Изданието ScienceAlert пише за това.

Нови открития за тиранозавър рекс

Откритието е станало възможно благодарение на анализа на малки кости, съхранявани в музейни колекции в продължение на години и не са привличали особено внимание от страна на изследователите. Палеонтолозите са установили, че една от малките костички не е принадлежала на неизвестен малък динозавър, а на новороден тиранозавър рекс. Структурата ѝ, богата на микроскопични кръвоносни съдове, показва, че животното е било в самото начало на живота си.

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Изследователите смятат, че малкото животно е било дълго приблизително 75 сантиметра и е тежало около 2,5 килограма. Въпреки това, теглото му при излюпване може да е било едва 1,7 килограма - по-малко от средното за домашна котка.

Въпреки скромния си размер, новородените тиранозаври вече са били истински хищници. Учените отбелязват, че малките им зъби носели характерни следи от износване. Това предполага, че младите тиранозаври са били способни да гризат кости в ранна възраст, точно както са правили възрастните десеттонни тиранозаври.

Колко бебета е имал тиранозавърът?

Нови изчисления също помогнаха да се оцени размерът на яйцата, от които са се излюпили тиранозаврите.

Учените са стигнали до заключението, че женският тираннозавър рекс вероятно е снасял от 20 до 30 яйца. Това противоречи на общоприетото предположение, че големите динозаври са имали малко потомство и са се грижили активно за него.

Изследователите смятат, че тиранозаврите може да са заемали междинно положение между съвременните влечуги, които снасят много яйца и полагат малко грижи за малките си, и птиците, които обръщат много внимание на пиленцата си.

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Авторите на изследването отбелязват, че истинският пробив е дошъл от повторното изследване на музейни експонати. Много малки кости са били пренебрегвани в продължение на години, тъй като повечето учени традиционно са се фокусирали върху големи черепи и почти пълни скелети на динозаври.

Именно тези незабележими останки помогнаха за първи път да се реконструират ранните дни от живота на един от най-известните хищници в историята на Земята.

Изследванията показват, че Тиранозавър рекс е започнал живота си не като страховит гигант, а като мъничък хищник, който е трябвало да оцелее сред десетки братя и сестри в свят, където опасност дебне на всяка крачка.

Палеонтолозите вярват, че откритието ще помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на великите динозаври, техните репродуктивни стратегии и характеристиките на развитието на тяхното потомство. То също така показва, че дори добре познати видове могат да крият много научни изненади, когато бъдат разгледани внимателно в музейни колекции.

Припомняме, че в обекта Карерас Пампа изследователи са открили приблизително 18 000 индивидуални отпечатъка от динозаври, оставени преди около 70 милиона години. Това включва 16 600 трипръсти следи в 1321 пътеки и 289 изолирани следи, както и 1378 плувни следи в 280 пътеки. Всички те принадлежат на тероподи, група хищни динозаври, която включва и съвременни птици.

„Уникалността на самата среда направи възможно запазването на следите: глината беше влажна и мека, но достатъчно плътна, че отпечатъците останаха дълбоки до фосилизацията“, пише екип от американски и боливийски палеонтолози, ръководен от Раул Есперанте.

На обекта са запазени не само типични отпечатъци от стъпки, но и следи от нокти, опашки и следи от динозаври, плуващи по дъното на езерото. Размерите на отпечатъците варират от 30 см до по-малко от 10 см, което показва наличието както на средно големи, така и на сравнително малки индивиди, не по-високи от възрастен човек.

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