НАСА: Краят на света ще настъпи по-рано от очакваното

Ново проучване, базирано на данни от НАСА, установи, че кислородът в земната атмосфера ще се изчерпи значително по-бързо от прогнозираните предишни модели и съответни краят на света ще настъпи по-рано от очакваното. Учените са изчислили критичната дата, когато разширяването на Слънцето ще направи планетата необитаема. За това пише „Дейли Стар“ .

Краят на света

Целият живот на Земята е изправен пред неизбежен, естествен край. Според изследователите Казуми Озаки и Кристофър Т. Райнхард, този край ще дойде много по-рано, отколкото се смяташе досега.

Преди около 2,5 милиарда години земната атмосфера почти не е съдържала кислород. Ситуацията се променя драстично с появата на организми, които започват да произвеждат кислород като страничен продукт. Така нареченото Велико окислително събитие води до изчезването на повечето съвременни форми на живот, но едновременно с това създава богата на кислород биосфера, която, както отбелязват Озаки и Райнхард, може да бъде открита дори от голямо разстояние.

Тази богата на кислород среда обаче няма да продължи вечно. Използвайки данни от Института по астробиология на НАСА, учените са определили, че „датата на изтичане“ на атмосферата ще настъпи по-рано от прогнозираното.

„В продължение на много години продължителността на живота на земната биосфера се обсъжда от гледна точка на постепенното увеличаване на слънчевата светимост“, обяснява Озаки, водещ автор на изследването.

Нови резултати показват, че предишните оценки, че Земята ще загуби обитаемост с около 2 милиарда години, са били значително надценени.

Кога Земята ще загуби кислород?

Въпреки това, няма непосредствена причина за безпокойство. Проучване, публикувано в списание Nature Geoscience, показва, че вместо 2 милиарда години, човечеството разполага с около 1 милиард. Според моделите на НАСА, това ще се случи около 1 000 002 021 година.

Ако човечеството може да преодолее собствените си разрушителни тенденции и да обедини сили за справяне с изменението на климата, бъдещите поколения биха могли да намерят начини или да стабилизират ситуацията, или да напуснат Земята.

„В момента фотосинтетичната биосфера на Земята осигурява значителни количества кислород (O2) за системата океан-атмосфера, в резултат на което съвременната атмосфера е приблизително 20% кислородна по обем. Самото наличие на организми, които извършват кислородна фотосинтеза (растения и микроорганизми), обаче може да не е достатъчно, за да поддържа високи нива на кислород в атмосферата“, обясняват Озаки и Райнхард.

„Общоприето е, че през по-голямата част от историята на Земята нивата на кислород са били значително по-ниски от днешните и че съвременните концентрации са се развили едва след появата на сухоземните растения, които са ускорили геохимичните цикли на жизненоважни елементи (предимно фосфор) на земната повърхност“, добавят учените.

През следващите милиарди години се очаква Слънцето постепенно да се разширява и да излъчва повече топлина, което ще направи Земята необитаема. В резултат на това водата ще започне да се изпарява от повърхността на планетата и да се издига в горните слоеве на атмосферата, като в крайна сметка унищожи кислородната среда, необходима за живот.

Освен това се отбелязва, че мисията Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR), предложена от НАСА, ще позволи наблюдението на подобни процеси на далечни планети и ще помогне за идентифициране както на произхода, така и на изчезването на живота на други светове.

