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Нов вид акула, която „ходи“ по рифовете, изуми учените

24 юни 2026, 10:25 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нов вид акула, която „ходи“ по рифовете, изуми учените

Край бреговете на Папуа Нова Гвинея учените са открили нов вид от така наречените „ходещи“ акули. Това са малки рифови акули, които използват гръдните и тазовите си перки, за да се движат в плитки води. Това се посочва в материала на Live Science.

„Ходещи“ акули: Какво е известно за тях

Новият вид, наречен Hemiscyllium dugeonae, е открит от водолази във водите около рифове в югоизточна Папуа Нова Гвинея. Екипът първоначално е търсил друг вид „ходеща“ акула, Hemiscyllium michaeli, но е забелязал индивид с необичайна шарка по тялото.

Акулата от този вид е с кафяви петна и малки бели ивици, които я отличават от другите известни видове. В началото изследователите не са били сигурни дали наистина е нов вид или просто индивидуална характеристика на едно животно.

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След това учените изследвали близките рифове и в течение на два дни открили още 11 акули на три места. Сред тях били както млади, така и възрастни, мъжки и женски, всички с еднакъв отличителен модел.

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След това изследователите провели генетичен анализ в лаборатория в Австралия. Те сравнили ДНК-то на новите акули с проби от девет други вида „ходещи“ акули и потвърдили, че те са неописан досега вид. Откритието им е описано на 15 юни в Journal of the Ocean Science Foundation. С това откритие броят на известните видове „ходещи“ акули става десет.

Снимката е илюстративна 

Учените казват, че откритието е особено интересно, защото новите видове акули и скатове е по-вероятно да се срещат в дълбоки води. В този случай акулата е била открита в много плитка зона, на по-малко от метър от повърхността.

„Ходящите“ акули не ходят буквално по сушата. Те се движат по дъното и рифовете, използвайки перките си, сякаш „ходят“. Тази способност им помага да останат активни по време на отлив, когато части от рифа са временно откъснати от по-дълбоката вода.

Учените смятат, че тази характеристика може да се е развила като адаптация към живота на плитки тропически рифове, където нивата на кислород могат да се колебаят драстично в зависимост от приливите и отливите. Някои видове „ходещи“ акули са способни да издържат на условия с ниско съдържание на кислород в продължение на няколко часа.

Акулите са застрашени от изменението на климата

Досега Hemiscyllium dugeonae е регистрирана само на три места в Папуа Нова Гвинея. Ако по-нататъшни изследвания потвърдят, че видът има много ограничен ареал, тази акула може да бъде уязвима от унищожаване на рифове, изменение на климата и прекомерен риболов.

Интересни факти за акулите

Акулите са една от най-древните групи гръбначни животни на Земята. Техните предци са се появили преди повече от 400–450 милиона години. За сравнение, първите дървета (плаунови, хвощни и древни папрати) са се появили само преди около 350 милиона години, в края на девонския период. Това означава, че акулите са плували в океаните приблизително 100 милиона години преди първите гори да се появят на Земята. Акулите са преживели пет масови измирания, включително катастрофата, която унищожи динозаврите преди 66 милиона години, и продължават да обитават океаните и до днес.

Акулите обитават всички океани и морета на Земята, от плитките крайбрежни зони до дълбоководните пади. Рифовите акули се срещат в топлите води на Индийския и Тихия океан, докато дълбоководните видове, по-специално гренландската акула, обитават северните води. Бичата акула е способна да живее в сладка вода.

Някои видове дълбоководни акули притежават биолуминесценция – способността на живите организми да излъчват светлина. Тази способност се е развила като механизъм за камуфлаж, привличане на плячка или комуникация със същите видове. Учените са открили, че членовете на семейство Etmopteridae (акули фенери) притежават биолуминесценция: черноперката рифова акула (Dalatias licha) и акулата джудже фенер (Etmopterus spinax). Луминесцентните клетки са разположени от вентралната страна на телата им, което помага на акулите да се сливат с дифузната светлина, идваща отгоре, и ги прави по-малко видими за хищниците и плячката.

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Снимката е илюстративна 

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Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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