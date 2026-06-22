На дъното на Индийския океан са открити останки от китове на 5 милиона години: Защо това откритие е важно?

В югоизточната част на Индийския океан изследователи откриха най-старото и най-дълбокия некропол за китове в света, което неочаквано се е превърнало в убежище за най-различни странни морски създания.

Учени са открили уникални съобщества от морски живот, процъфтяващи в древно гробище на китове. Този обширен некропол се намира на дълбочина до седем километра и покрива най-голямата площ от всички известни подобни обекти. AP News пише за това зловещо, но изключително важно за науката откритие.

Останки от китове на дъното на Индийския океан

Изследователи са изследвали тези останки по време на няколко дълбоководни гмуркания през 2023 г. Те са открили пет места с трупове и фосили, включително черепи на клюноноси и баленови китове. Експертите оценяват, че най-старите кости са на възраст над 5,3 милиона години.

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Огромният размер на кита и уникалният химичен състав на костите му са ключови фактори за образуването на подобни подводни местообитания. Тези останки са дом на разнообразни същества, включително медузи, морски краставици, миниатюрни омари, змиевидни морски звезди и тръбни червеи. Авторите на изследването отбелязват, че много от тях може да са изцяло нови видове.

„Потенциалният брой екземпляри е просто потресаващ“, казва палеонтологът Стивън Годфри от Морския музей в Калвърт.

Учените смятат, че редица фактори са допринесли за запазването на костите в продължение на милиони години. Те са достатъчно плътни, за да устоят на червеи, и са разположени много дълбоко, което предотвратява разлагането им под океански прах. Освен това, минерали от морската вода са покрили останките с тънък слой, предотвратявайки бързото им разграждане.

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Според биолози, китовете може да са умрели масово в този район поради естествени причини или силно изтощение по време на дълбоководни гмуркания. Уникалното V-образно дъно може също да е действало като фуния, събирайки труповете на едно място.

„Изучаването на гробницата на китовете е важно за разбирането как животът може да се адаптира към такива екстремни условия, не само поради липсата на светлина и кислород, но и поради невероятно високото налягане“, обяснява палеонтологът Джовани Бианучи.

Друго интересно откритие в дълбините на океана е това на изследователите на National Geographic Pristine Seas, които през 2024 година откриха една от най-големите коралови колонии в света на Соломоновите острови. Тя е толкова голяма, че екипът първоначално помислил, че е корабокрушение, според списание BBC Wildlife Magazine.

Изследователите планирали да напуснат Соломоновите острови на следващата сутрин, но са решили да останат, за да се гмуркат отново и да измерят корала.

„Пренаредихме графика си и събрахме научен екип от около 12 души, за да слязат и да документират този гигантски корал. За над 30 години изучаване на коралови рифове никога не съм виждал нещо толкова масивно и впечатляващо. Наистина е невероятно“, казва Ерик Браун, водещ експерт по корали и член на експедиционния екип на Pristine Seas.

Изследователите са установили, че коралът е с ширина 34 метра, дължина 32 метра и височина 5,5 метра. Това е една от най-големите индивидуални колонии в света. Експертите оценяват възрастта на тази коралова колония на приблизително 300 години.

Учените отбелязват, че кораловите полипи са малки животни, свързани с медузите. Ларвите на коралите се заселват на морското дъно и се развиват в полипи, които се размножават, образувайки генетично идентични полипи. Хиляди от тези полипи могат да образуват колония, която функционира като един организъм.

Коралите се смятат за едни от най-удивителните обитатели на океаните. Тези същества често се възприемат като скали или растения, но всъщност са съставени от малки животни, наречени полипи. Те образуват коралови рифове, създавайки уникални подводни екосистеми. Чрез дейността си полипите осигуряват подслон, храна и местообитание за хиляди други морски организми. Тяхната дейност влияе върху климата, крайбрежните процеси и биоразнообразието.

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