Археолози откриха забравен фараонски храм, построен преди повече от 2500 години

В Египет археолози са открили останки от древен храм в оазиса Бахария, построен преди повече от 2500 години. Изследователите са разкрили няколко архитектурни елемента, датиращи от 26-та династия, управлявала от 664 до 525 г. пр.н.е.

Откритието на археолозите в Египет

Според Министерството на туризма и антиките на Египет, археологическа експедиция от Висшия съвет по антиките е открила останки от пясъчникова камера, каменни блокове с надписи и няколко артефакта, свързани с фараона Псамтик I. Тези открития предоставят допълнителни доказателства за значението на храма през различни периоди от египетската история.

Хишам Ел-Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антики, отбелязва, че тези находки потвърждават, че мястото е било важен административен център през няколко последователни епохи.

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Разкопките разкриха и главната хипостилна зала на храма – голяма стая с покрив, поддържан от колони. Мохамед Абдел-Бади, ръководител на отдела за древноегипетски паметници към Върховния съвет по антики, съобщава, че залата съдържа 16 пясъчникови колони, а наблизо има стаи и светилища. Археолозите откриха и йероглифни надписи, споменаващи божества, включително Амон-Ра, Амунет и Хонсу.

Изследователите са установили, че строителството на залата е започнало по време на управлението на фараон Псаметих I и е завършено по-късно, по време на управлението на Априес и Ахмос II (Амасис). Тази хронология е помогнала на експертите да разберат по-добре развитието на храма в продължение на няколко десетилетия.

Друга важна находка е каменна стела (бел. ред. плоча), датираща от времето на фараона Аменхотеп II от 18-та династия. Този паметник свидетелства за връзките на оазиса Бахария с египетската държава, датиращи от Новото царство, много векове преди 26-та династия.

Екипът открил и артефакти от времето на фараон Рамзес II, което показва съществуването на религиозни практики и селищна дейност на мястото много преди храмът да придобие по-късния си вид.

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Тези находки помагат на историците да получат по-ясна представа за живота в пустинните райони на Египет и връзката им с централното правителство. Всяко ново откритие добавя нови елементи към историята на една от най-древните цивилизации в света и помага за запазване на знанията за нейното културно и религиозно наследство за бъдещите поколения.

Междувременно стана ясно, че по време на мащабни разкопки близо до град Ербил в Ирак, международен екип от археолози е открил руините на монументално селище, датиращо от средната бронзова епоха. Учените смятат, че откритото укрепено селище, Кюрд-Кабурстан, е легендарният политически център на Кабра, който е претърпял внезапно и брутално разрушение преди 4000 години.

Едно от най-важните открития е разрушеният източен дворец в долния град, където са запазени безценни исторически артефакти. Сред откритията на археолозите са 20 клинописни плочки и над 100 административни печата, разположени директно под дебел слой пепел.

Откритите текстове се оказаха древни административни записи, документиращи движението на стоки, работна ръка и ежедневните дейности на двореца. Няколко плочки бяха датирани в рамките на няколко дни една от друга, което напълно съвпада с възможната хронология на внезапното падане на града.

Тези древни надписи в момента се изучават внимателно от водещи епиграфи от американски университети. Първоначалните резултати от дешифрирането показват, че някои текстове може да са пряко свързани с известната победна стела на цар Дадуши.

Учените споделят, че последиците от военната обсада са били катастрофални не само за архитектурата, но и за жителите на това древно селище. Вътре в разрушения дворец археолозите са открили останките на 17 души, загинали трагично по време на щурма.

Телата на починалите не са били погребани в официални гробове и са липсвали традиционни погребални принадлежности. Някои са били оставени точно там, където са починали; един мъж, по-специално, е бил намерен с лице надолу над каменен басейн.

Ръководителят на разкопките Тифани Ърли-Спадони нарича това доказателство най-поразителния археологически пример за древна обсадна война. Плановете на учените са да проведат изотопен анализ и древни ДНК тестове, за да определят произхода на починалите градски жители.

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