Мистериозен саламандър, който не се храни 10 години и живее повече от век, изуми учените

Дълбоко под варовиковите хълмове на Словения живее едно от най-загадъчните земноводни в света - олмът (Proteus anguinus), по-известен като „човешката рибка“. Този сляп, бледорозов саламандър се е адаптирал към живота в пълен мрак до степен да загуби почти зрението си, рядко се движи и може да издържи години без храна. Това съобщава изданието Space Daily.

Мистериозният саламандър, който изненада учените

Първото писмено споменаване на това същество датира от 1689 г. По това време словенският натуралист Янез Вайкард Валвасор описва необичайни бели същества, които са били "измити " след проливни дъждове. Местните жители вярвали, че това са бебета дракони, тъй като вярвали, че само дракони могат да живеят в подземния свят.

Древните четириноги възстановявали загубените си крайници

Олмът има удължено тяло с дължина около 25–30 сантиметра, четири малки, недоразвити крайника и бледорозова кожа, която изглежда почти полупрозрачна при определена светлина. Именно заради цвета на кожата му словенците са дали на животното името „човешка рибка“.

След милиони години живот в абсолютен мрак, очите на земноводното практически са загубили функцията си. Те остават като рудиментарни структури и са покрити с тънък слой кожа. Вместо това, олмът се ориентира с помощта на други сетива. Той има добре развито обоняние, способно да усеща и най-малките колебания във водата и дори да възприема слаби електрически сигнали, излъчвани от други живи организми.

Истина и митове за огнения саламандър

Една от най-забележителните характеристики на този вид е изключително ниското му ниво на активност. По време на полеви проучвания учените многократно са наблюдавали индивиди, които остават на едно място в продължение на месеци или дори години. В един случай е регистриран саламандър, който не е променял местоположението си в продължение на седем последователни години.

Смята се, че причината за това поведение е много бавен метаболизъм. В подземните резервоари има малко храна, така че през милионите години еволюция, олмът е развил способността да изразходва енергията си възможно най-икономично. Според изследователите, едно хранене - малък ракообразен, охлюв или насекомо, може да стигне на тозис саламандър за почти десет години.

Продължителността на живота на това земноводно е не по-малко впечатляваща. Проучване на френски учени, публикувано през 2010 г. в списание Biology Letters, показа, че средната продължителност на живота на възрастен олмо е около 68 години. В същото време отделни индивиди, според изследователите, могат да доживеят до над 100 години.

Учените са особено заинтересовани от това явление, защото олмът е сравнително малко животно и дълголетието му не съответства напълно на обичайните модели на стареене при гръбначните. Ето защо изследванията на този необичаен саламандър продължават и днес.

Интересни факти за саламандъра

Саламандърът принадлежи към класа земноводни. Въпреки че на външен вид прилича на гущер, двете животни не са роднини. Саламандрите живеят предимно в топъл климат, в реки, езера и влажни гори. Те са хищници, хранещи се с червеи, мухи, комари, жаби, риби и други малки налични същества.

Разнообразието от видове саламандри е огромно. От мъничкия саламандър с дължина на тялото 5 см до „китайския гигантски“ саламандър, който расте до 1,8 м и тежи над 60 кг. Китайците смятат месото на гигантските саламандри за лечебно и вкусно. Традиционно в Китай се яде за лечение на стомашни заболявания и токсичност. В момента гигантските саламандри са много рядко срещани в дивата природа.

Необичайният и мистериозен външен вид на огнения саламандър е породил много ужасяващи легенди и митове от древни времена. Например, в древността се е вярвало, че това същество е родено от огъня, дух на огъня. Това може да се дължи на яркото, контрастно оцветяване на тялото му.

За този вид е известно, че отделя обилно количество слуз от тялото си, с което може да се предпази от изгаряния и топлина. Друг факт, който отдавна характеризира саламандъра като опасно чудовище, е неговата отрова. Кожните му жлези отделят силно токсично вещество, наречено саламандрин. По този начин животното се предпазва от хищници. Отровата не е сериозно опасна за хората, но е най-добре да не докосвате животното с голи ръце.

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