Необикновени топки от морска трева могат да спасят океана от замърсяване

12 септември 2025, 18:35 часа 574 прочитания 0 коментара
Тези топки от морска трева изваждат 900 милиона парчета пластмаса от океана всяка година. Векове наред хората по Средиземно море наричат малките снопчета морска трева Posidonia oceanica „топки на Нептун“, в чест на римския бог на морето. Никога обаче не биха си представили колко модерни са станали тези топки – пълни с микропластмаси.

Сега подводните морски ливади, които произвеждат тези топки на Нептун, действат като своеобразен уловител, измивайки водите от около 900 милиона пластмасови фрагмента годишно.

Снимка: iStock

От хилядолетия Posidonia oceanica служи на хората – топките на Нептун са антибактериални и противогъбични и се използват като изолация за сгради и в различни търговски приложения – но стойността им продължава да расте.

Според проучване от 2021 г., публикувано в списанието Nature, морската трева е станала безценна като естествен филтър, който измива водата ни от пластмаса.

„Има силни доказателства, че морското дъно представлява крайна дестинация за пластмасите от сухоземни източници“, пишат авторите на проучването.

„Има и доказателства, че част от пластмасите, лежащи на плиткото морско дъно, се измиват обратно към брега.“

Морските тревни ливади улавят пластмасовите отпадъци с естествените лигноцелулозни влакна на растението, които след това се изхвърлят от растението и се измиват на брега под формата на топки, като помагат за „противодействие на морското замърсяване с пластмаса“.

Снимка: iStock

Posidonia oceanica създава подводна ливада, която може да расте на скалисти или пясъчни дъна и помага за почистването на водата на дълбочина повече от 130 фута под повърхността на водата.

Пълзящите коренища на растението създават коренова структура и то образува тези сфери през цялата година.

Тези структури улавят замърсителите – обикновено от речната вода, която се влива в Средиземно море – и ги задържат.

След това сферите се отделят от растението и образуват топки, които достигат до брега, носейки със себе си всичко, което са уловили.

Проучването специално изследва топки от морска трева, намерени в Майорка, Испания.

Макар че само 17% от топките на Нептун съдържаха микропластмаси, тези, които ги събираха, имаха големи количества (по-плътните топки по-често улавяха пластмаса).

„След като нашата статия беше публикувана“, каза Анна Санчес-Видал, водещ автор на проучването, проведено в Барселона, пред Би Би Си, „много хора започнаха да ми изпращат [снимки на] огромни топки на Нептун. Понякога в тях имаше дамски превръзки, тампони, мокри кърпички – неща с много целулоза, които потъват.“

Проучването установи, че в топките на Нептун са уловени до 1470 пластмасови предмета на килограм растителен материал. Но пластмасата не е единственото нещо, което растението улавя – известно е, че то задържа и въглерод, улавяйки замърсители и ги изолира от атмосферата.

Макар и да изглеждат потенциално отблъскващи, големите топки Нептун, пълни с замърсители, всъщност могат да бъдат полезни за околната среда, докато лежат на плажовете, като добавят влага и хранителни вещества към почвата. И, очевидно, те са пълни с мръсотия, която иначе би била разпръсната в морето. „Ние казваме“, каза Санчес-Видал, „че това е начинът, по който морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да се намира на морското дъно.“

Източник: БГНЕС

Ева Петрова
