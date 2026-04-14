"Ничията земя", която не принадлежи на нито една държава: Къде се намира и кой живее там?

На планета, където всяко парче земя си има „собственик“, има територия от над 2000 квадратни километра, която всички нейни съседи официално са изоставили, известно като "Ничия земя".

Колониална аномалия: Къде е "Ничията земя" на планетата

На картата на света почти не са останали незаети територии. Дори малките атоли в Тихия океан имат своите собственици. Но има ивица пустиня, която официално не принадлежи на никого. Тя се нарича Бир Тавил и се намира на границата между Египет и Судан.

Бир Тавил граничи с Египет на север и със Судан на запад, юг и изток. И двете страни се отказват от претенциите си към земята, която обхваща площ от над 2000 квадратни километра.

Защо тази територия не представлява интерес нито за Египет, нито за Судан?

Факт е, че според споразумение от 1899 г. границата между Египет и Судан е била по 22-рия паралел. През 1902 г. обаче Великобритания налага нова „административна граница“, в резултат на което триъгълникът Халаиб е прехвърлен под контрол на Судан. В същото време Бир Тавил е прехвърлен под контрол на Египет.

Ничия земя

След като и двете страни получиха независимост, триъгълникът Халаиб остана под судански контрол, докато Бир Тавил остана под египетско управление. На 1 февруари 1958 г. Египет поиска Судан да се върне към границите от 1899 г. и да предаде триъгълника Халаиб, като вместо това отстъпи значително по-малка територия - Бир Тавил. През 1995 г. Египет изпрати войски в региона и пое контрола над триъгълника.

Судан отказа да отстъпи триъгълника и все още признава границата от 1902 г. Това създаде уникална ситуация, в която и двете страни не считат Бир Тавил за своя територия, посегателствайки върху по-голяма площ.

Има ли население там?

Бир Тавил е безводна пустиня, без пътища или инфраструктура и, според официални данни, без постоянно население. Въпреки че въпросът за населението е спорен.

„Young Pioneer Tours“ проведе две пътувания до района през 2019 и 2024 г. и съобщи за съществуването на постоянни селища, свързани с нерегулирани минни лагери. Те също така съобщиха за наемници и търговци на оръжие, свързани с гражданската война, действащи в района. Местните жители реагираха негативно на опитите на журналистите да заснемат живота им.

„Много хора твърдят, че Бир Тавил е пуст, но честно казано, това изобщо не е вярно. Племето Абабда го смята за своя родина и го защитава яростно. И те са изключително неотстъпчиви към всеки, който претендира за земята им. Хората, живеещи тук, обикновено работят в златните мини в района, които се управляват от племето Абабда, но повечето от работниците изглежда са от региона Дарфур в Судан, откъдето се превозват с автобуси до работа. А що се отнася до населението на Бир Тавил? Никой не може да потвърди това със сигурност, но от това, което видяхме, смятаме, че е хиляди“, отбелязва Young Pioneer Tours.

Според организацията, със сигурност в района има руснаци, които са по-загрижени за минното дело и въоръжаването на племена, отколкото за завоеванията.

Пътешествениците от „Young Pioneer Tours“ открили няколко малки селища в Бир Тавил, състоящи се от златни мини, както и поне един голям „град“ като нещо като вид. Пътешествениците го нарекли „Град Бир Тавил“. Освен хиляди работници, там имало магазини, улична храна, ресторанти и дори сателитен телефон.

„Бир Тавили също е имал известно земеделие, както научихме, когато в наша чест е била заклана коза“, отбелязват изследователите.

Young Pioneer Tours отбелязва, че интернет може да представя Бир Тавил като непотърсен и наистина пуст. Но истината е не само много различна, но и далеч по-сложна. Това не е място, което никой не иска, а просто една от онези странни аномалии, създадени от колониализма.

Стръвта на авантюриста

Парадоксалният статут на Бир Тавил многократно е привличал мечтатели и авантюристи. Например, през 2014 г. американецът Джереми Хийтън забива самоделно знаме в пясъка и обявява територията за „Кралство Северен Судан“. Той прави това, казва той, заради дъщеря си, която мечтае да стане принцеса.

Руският бизнесмен Дмитрий Жихарев провъзгласил своята виртуална държава на тази територия, наричайки я „Кралство Средната земя“ и се обявил за крал. Разбира се, никоя държава или международна организация не признала претенциите му.

„Въпреки че тази територия все още не е под контрола нито на Египет, нито на Судан и тук има елемент на беззаконие, факт е, че нито една от страните няма да позволи на младата държава да се появи. Струва си да се има предвид също, че не само че тук вече живеят хора, но и целият този въпрос е възникнал от спор между две големи държави. Ако някога успеят да се стегнат и да разрешат ситуацията, тогава независимо от арбитража, тази територия вероятно ще се окаже в ръцете на Египет или Судан, независимо колко изпипан уебсайт можете да създадете за новата си държава“, отбелязва Young Pioneer Tours.

