Археолози откриха част от 3800-годишен мост, който е пресичал голям канал в Южен Ирак. Конструкцията, направена от печени тухли и свързана с вавилонски цар, предоставя нови доказателства за живот в Древна Месопотамия. Откритието беше обявено от Иракския държавен съвет за антики и културно наследство, пише Arkeonews.

Откритието на археолозите

Френска експедиция, водена от Режис Вале, работеща с иракски експерти, разкопава мост в Ларса, известен още като Тел ес-Сенкере, в провинция Ди Кар. Останките от конструкцията се намират над Големия канал в източната част на древния град, близо до неговия зикурат.

Екипът е кръстил структурата B69. Големият канал е бил широк около 22 метра и е минавал през центъра на града, така че мост през него вероятно е свързвал райони на двата бряга. Гравирана тухла, намерена на върха на източния стълб на моста, носи името на крал Син-идинам.

Той управлявал Ларса от 1849 до 1843 г. пр.н.е. и бил син на крал Нур-Адад. По време на управлението си той подкрепял строителството на храмове, градски стени и канали, както и военни кампании. Запазен кралски надпис свидетелства за работата му по възстановяването на канал, свързан с Тигър.

Гравирана тухла свързва поне един етап от строителството или ремонта на моста с управлението на Син-иддинам. Археолозите обаче са установили, че конструкцията не е построена наведнъж. Учените са открили следи от няколко етапа на строителство и реконструкция, което предполага, че мостът е бил модифициран с промяната на нуждите на града.

Френски археолози откриха останките от моста по време на проучвания през 2019 г. През 2021 г. те започнаха разкопки на стълбовете като част от по-широко проучване на каналите на Ларса и свързаните с тях структури.

В началото на второто хилядолетие пр.н.е. Ларса е важен политически и икономически център в Южна Месопотамия. Селището е обхващало площ от около 200 хектара и е било свързано със съседните земеделски земи и други общности чрез обширна мрежа от канали. Тези водни пътища са осигурявали вода за земеделието, а също така са служили като маршрути за транспорт и търговия.

Теренната работа е възобновена през 2019 г. и е позволила на изследователите да картографират линия от градски стени, простираща се на приблизително 5,4 километра, както и стотици канали във и извън селището.

Екипът е документирал също така резервоари и пристанищна зона близо до южния край на града. Взети заедно, тези характеристики показват колко тясно е било свързано градското планиране на Ларса с движението и регулирането на водата.

Мостът е част от по-широк френско-иракски археологически проект. Предишни разкопки са изследвали части от градските стени, големи обществени сгради и елитни резиденции. Иракската агенция за културно наследство съобщи също за работа по градска порта и сграда, за която се смята, че е принадлежала на важна политическа или религиозна фигура.

Близо до храма Ебабар, посветен на бога на слънцето Шамаш, археолози изследват комплекс с площ от около 7250 квадратни метра. Възможно е това да е бил Хипар, храмов комплекс, свързан с жриците на Шамаш, въпреки че изследователите все още не са потвърдили тази идентификация.

На други места, разкопки са открили голяма резиденция с архивни плочки, свързани с Етелум, високопоставен служител. Тези документи и сгради могат да помогнат на изследователите да разберат как политическото управление, религиозните институции и ежедневният градски живот са били взаимосвързани в Ларса.

Досега са разкопани около половината от моста B69. Работата по останалата част може да хвърли светлина върху пълния му дизайн и последователността на строителството и ремонтите. Констатациите също така допълват общата картина за това как древните месопотамски градове са разчитали на канали не само за отглеждане на храна, но и за свързване на райони и подпомагане на икономическия живот.

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