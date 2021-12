Останки от будистки храм на 2300 години са открити в Пакистан

Освен храма археолозите са открили над 2700 артефакта от будисткия период, включително монети, пръстени, гърнета и писменост на езика харости от периода на индо-гръцкия цар Менандър.

Откритието на артефакти в град Базира доказва, че Суат е бил свещено място за шест до седем религии.

"Това е важно откритие в много отношения, особено във връзка с религиозната хармония, толерантност и мултикултурализъм на територията на Гандхара", казва Абдул Самад Хан, главен археолог на региона.

In the Bazira area of Barikot tehsil in Swat, archaeologists have discovered Pakistan's most ancient Buddhist apsidal temple..Archaeologists from Ca' Foscari University and the Italian Archaeological Mission discovered the site in collaboration with the provincial department pic.twitter.com/zkLJEftuh4