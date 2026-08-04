Потънали кораби от Втората световна война отново изплуваха на повърхността на Дунав

Високите температури и спадането на нивата на реките в Европа това лято направиха следите от корабокрушенията по-видими, отколкото са били от 80 години насам. Потънали нацистки кораби се появиха отново на повърхността на река Дунав близо до сръбския град Прахово. Около 200 кораба са потънали в тази част на Дунав по време на Втората световна война и сега местните власти най-накрая ще могат да решат проблема, пише Popular Science.

Потъналите кораби в Дунав

През есента на 1944 г. германският флот се оттегля под натиска на Червената армия. За да предотвратят попадането на оръжия и техника в съветски ръце, нацистките командири нареждат потопяването на всички кораби, които врагът може да залови. Това включва ескадрили, плаващи по Дунав, но това е само част от плана.

Прочетете също: Дунав счупи вековен рекорд: Не е бил на такова ниско ниво от 1909 г. (ВИДЕО)

Германците стратегически позиционират корабите си, за да създадат подводна блокада, която да попречи на съветските войски да напреднат нагоре по течението.

Подводен бараж от над 200 баржи, товарни кораби и влекачи в крайна сметка не успява да спре съюзническите сили, но почти всички потънали кораби все още лежат на дъното на Дунав. Нещо повече, изоставените нацистки кораби продължават да възпрепятстват търговията по този участък от реката повече от осем десетилетия. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) оценява годишните икономически загуби за Сърбия от блокадата на около 5,75 милиона долара.

През 2024 г. сръбските национални власти започнаха да работят с ЕИБ за изваждането на 21 потънали кораба по Дунавската теснина, улеснено от лятното плитководство на реката.

Обучени екипажи използват специални помпи, за да почистят корабите от утайки и тиня, преди да изтеглят някои от тях, както и да покрият напълно по-големи или труднодостъпни останки от кораби, за да улеснят навигацията.

Прочетете също: Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България

В последния ден на юли тази години подводни археолози отриха друга интересна находка - стотици непокътнати амфори, превозвани от древен кораб, изплуваха край бреговете на гръцкия остров Андрос.

Потъналият кораб се намира на дълбочина от 39 до 44 метра и е превозвал значителен товар - приблизително 600 до 650 транспортни амфори. Керамиката, открита на мястото на разкопките, показва, че корабът е потънал в края на 5-ти или началото на 4-ти век пр.н.е. - преди повече от 2300 години, съобщава Arkeo News.

Според гръцкото министерство на културата, Ефоратът на подводните антики е започнал разследване след сигнал от частно лице. Морското дъно е осеяно с търговски амфори със заострено дъно. Досега водолазите са идентифицирали три вида: амфори от Менде, други, свързани с Пепаретос, и трета група, известна като Солоха Тип 2.

Менде, разположен в Касандра на Халкидическия полуостров, е бил важен търговски център. Пепаретос се е намирал на днешния остров Скопелос. И двете места имат репуация на винопроизводители.

По-малко ясен на архелозите е типът „Солоха 2“. Той е по-скоро класификация на формата, отколкото известен град на произход, и учените не са единодушни дали този вид амфора произхожда от северната част на Егейско море или от Черно море.

Археолозите ще изследват по-внимателно всеки един вид от откритите амфори. Те се надяват изследването да им даде повече информация за глината, работилниците и може би дори за това, което някога е било съхранявано в тези съдове. Това е важно, тъй като амфорите са били нещо повече от просто контейнери. Тяхната форма, материал (глина) и различни печати служат като адрес на подател и получател, позволявайки на изследователите да проследят движението на стоки между пристанищата. По-специално, известно е, че амфорите от Северноегейския регион са пътували на дълги разстояния, достигайки до Атина, Черноморския регион и други пазари, разположени далеч отвъд местата им на производство.

Прочетете също: Учени откриха кораб-призрак, изчезнал преди 137 години