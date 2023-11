През 1960 г. той "стъпи" на дъното на Марианската падина: Почина океанографът Дон Уолш

Кончината на Уолш е настъпила на 12 ноември в дома му в Мъртъл Пойнт, щата Орегон, каза в понеделник дъщеря му Елизабет Уолш.

През януари 1960 г. Уолш, който тогава е лейтенант от военноморските сили на САЩ, и швейцарският инженер Жак Пикар влизат в 150-тонния батискаф "Триест" в опит да се гмурнат до 11 километра под морската повърхност. Двамата се спускат до 11 000 метра в Челинджър Дийп, най-дълбоката точка на световния океан, на около 320 километра от Гуам, в Марианската падина.

След близо петчасово спускане батискафът опира дъното, а двамата мъже си стискат ръцете. "Знаех, че пишем история. Това бе много специален ден", казва Уолш в интервю през 2010 г. Двамата установяват, че на най-дълбоката точка на океанското дъно има живот и след 20 минути престой на батискафа там, се отправят на продължило три часа и половина плаване към повърхността. "Бяхме поразени да открием по-висши форми на живот там", казва Пикар преди смъртта си през 2008 г.

Уолш обикаля света, бил е многократно на Антарктида, където хребет носи неговото име. През 2020 г. Дон Уолш отново слиза до Челинджър Дийп с апарат, пилотиран от собственика му Виктор Весково, изследовател от Далас, Тексас. "Изключителен изследовател, океанограф и човек. За мен е чест, че мога да го нарека свой приятел", написа Весково в профила си в социалната мрежа X, пише БТА.

Don Walsh passed this week, and completely coincidentally, he had placed the watch he wore on his historic 1960 dive in Trieste to Challenger Deep up for auction: an Aquastar 60. I won the auction yesterday, and am very happy to keep the timepiece in the Deep Ocean Community. pic.twitter.com/SLFOBHQX4p