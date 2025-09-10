Войната в Украйна:

Развъждат редки и застрашени видове в най-дългата река в Китай

10 септември 2025, 15:52 часа 257 прочитания 0 коментара
Развъждат редки и застрашени видове в най-дългата река в Китай

Дузина сиви морски свине от вид, който се среща само в река Яндзъ, плуват в голям басейн в Института по хидробиология в Ухан, където изследователите посвещават своята дейност на опазването и развъждането на рядко срещаните бозайници на най-дългата река в Китай. Река Яндзъ е един от най-натоварените вътрешни водни пътища в света с 16 големи пристанища. По данни на държавните медии в азиатската страна обемът на превозените товари по реката е надхвърлил 4 милиарда тона през 2024 г., предаде "Асошиейтед прес".

Повече за застрашените видове

Морските свине са се превърнали в барометър за състоянието на реката. Популацията на този критично застрашен вид е спаднала от над 2500 екземпляра през 90-те години на миналия век до едва 1012 през 2017 г. заради замърсяването, корабния трафик и незаконния риболов, който е изчерпал запасите от храна, казват експертите.

Още: Не е крокодилът, нито змията: Ето кое е най-смъртоносното животно

Промяната тревожи научната общност, включително и старши изследователят Ван Дин. През 2006 г. той ръководи международен екип в търсене на китайски речни делфини - друг вид, който е на прага на изчезване. По време на деветдневното търсене не е открит нито един екземпляр и китайският речен делфин е обявен за функционално изчезнал. Последният делфин, отглеждан в плен, е показан в музей заедно с други редки водни видове.

„Страхуваме се, че ако това животно не може да оцелее в Яндзъ, другите видове също ще изчезнат от реката един по един - ще се получи ефект на доминото“, каза Ван.

Предприети са мерки за съхраняване на дивите видове. През 2021 г. е приет закон за опазване на река Яндзъ, който забранява риболова за 10 години, налага преместване на фабриките и не позволява изхвърляне на отпадни води и химикали във водата. Днес популацията на морските свине в Яндзъ се е увеличила и наброява около 1300 екземпляра.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

За да бъде опазена китайската есетра, друг критично застрашен вид, изследователите са започнали изкуствено да развъждат и да освобождават хиляди риби в Яндзъ с надеждата да възстановят дивата популация.

Още: Удивително откритие: Пауните имат лазери в опашките си

Учените призоват за допълнителни мерки за регулиране на корабоплаването и за удължаване на 10-годишната забрана за риболов.

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Животни Китай река информация 2025
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес