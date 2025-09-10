Развъждат редки и застрашени видове в най-дългата река в Китай

Дузина сиви морски свине от вид, който се среща само в река Яндзъ, плуват в голям басейн в Института по хидробиология в Ухан, където изследователите посвещават своята дейност на опазването и развъждането на рядко срещаните бозайници на най-дългата река в Китай. Река Яндзъ е един от най-натоварените вътрешни водни пътища в света с 16 големи пристанища. По данни на държавните медии в азиатската страна обемът на превозените товари по реката е надхвърлил 4 милиарда тона през 2024 г., предаде "Асошиейтед прес".

Морските свине са се превърнали в барометър за състоянието на реката. Популацията на този критично застрашен вид е спаднала от над 2500 екземпляра през 90-те години на миналия век до едва 1012 през 2017 г. заради замърсяването, корабния трафик и незаконния риболов, който е изчерпал запасите от храна, казват експертите.

Промяната тревожи научната общност, включително и старши изследователят Ван Дин. През 2006 г. той ръководи международен екип в търсене на китайски речни делфини - друг вид, който е на прага на изчезване. По време на деветдневното търсене не е открит нито един екземпляр и китайският речен делфин е обявен за функционално изчезнал. Последният делфин, отглеждан в плен, е показан в музей заедно с други редки водни видове.

„Страхуваме се, че ако това животно не може да оцелее в Яндзъ, другите видове също ще изчезнат от реката един по един - ще се получи ефект на доминото“, каза Ван.

Предприети са мерки за съхраняване на дивите видове. През 2021 г. е приет закон за опазване на река Яндзъ, който забранява риболова за 10 години, налага преместване на фабриките и не позволява изхвърляне на отпадни води и химикали във водата. Днес популацията на морските свине в Яндзъ се е увеличила и наброява около 1300 екземпляра.

За да бъде опазена китайската есетра, друг критично застрашен вид, изследователите са започнали изкуствено да развъждат и да освобождават хиляди риби в Яндзъ с надеждата да възстановят дивата популация.

Учените призоват за допълнителни мерки за регулиране на корабоплаването и за удължаване на 10-годишната забрана за риболов.

