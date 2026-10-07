Реликварий от епохата на Самуил: Проф. Овчаров обещава грандиозен финал на археологическата кампания на Перперикон

"Връщаме реликви на Гърция, но открихме нов великолепен реликварий с образа на Богородица от епохата на Самуил, където пазели мощи на светци и късчета от Честния кръст! Разкрити са уникални дворци, мавзолеи, саркофази!", обяви пред Actualno.com проф. Николай Овчаров, който ръководи мащабните археологически проучвания на Перперикон, които продължиха до началото на октомври. Очаква се повече подробности да бъдат представени на заключителна пресконференция в петък сутринта. Той обещава там да разкрие и най-древното име на Перперикон.

Находките на Перперикон това лято

Това археологическо лято имаше доста открития на Перперикон. След единайсетия поред мавзолей-ротонда от римския период, а няколко дни по-късно археолозите попадат на изсечен в скалите масивен саркофаг. В света са известни едва пет подобни находки, пазени в най-големите музеи като на Ермитажа в Санкт-Петербург и Дъмбъртън Оукс във Вашингттон.

По-късно откриват уникален императорски личен печат, открит на Перперикон. Печатът свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II и създаването на Българската Патриаршия през 1235 г.

Една от последните находки е напълно запазено острие на късноримско копие от типа „хаста“ и два прекрасни екземпляра на най-важния инструмент на римския легионер – т. нар. „долабра“, в разновидности киркобрадва и киркочук. ОЩЕ: Подробности за най-новото откритие на Перперикон: Статуите, които разказват за миналото