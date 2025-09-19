Сибирската тундра се взривява. Защо се образуват мистериозни кратери?

Сибирската тундра буквално се взривява. Нови изследвания разкриват причините за появата на първия кратер, открит през 2014 г. в северната част на Западен Сибир – резултат от спонтанна подземна експлозия, която разпръснала пръст във всички посоки. Оттогава са открити още кратери, някои от които достигат дълбочина над 45 метра, пише "Ню Йорк Таймс".

Първоначално явлението изглеждало загадъчно, но постепенно учените го свързали с климатичните промени и повишаващите се температури. При топенето на вечната замръзналост под повърхността се образуват джобове с метан, които при определени условия експлодират. Въпросът обаче остава: защо това се случва само в Сибир, при положение че Арктика като цяло се затопля по-бързо от останалата част на планетата? И ще зачестят ли експлозиите, ако глобалното затопляне продължи?

Ново обяснение

Проучване, публикувано в списанието Science of the Total Environment, предлага нови отговори. Водещият автор д-р Хелге Хелеванг, геофизик по околна среда в Университета в Осло, споделя, че се е заинтересувала от кратерите на полуостровите Ямал и Гидан след като гледала документален филм на BBC:

"Веднага искахме да разберем как биха могли да се образуват."

Екипът прегледал наличните данни на английски и руски език и създал собствени компютърни модели. Изследванията показват, че именно полуостровите Ямал и Гидан са особено уязвими – не само заради огромните си газови находища, но и заради разломи в подземните скали, свързани с локална тектонична активност.

Как възниква експлозията

Според модела на учените процесът започва, когато газът се издига по разломи и се натрупва в кухини под вечната замръзналост. Ледът играе ролята на "тапа", която задържа газа. При повишаване на температурите започват да се образуват плитки водни езера, а замръзналата почва отслабва. В същото време налягането в кухините расте, защото се освобождава допълнително количество газ. Когато натискът стане твърде голям, следва взрив – и на повърхността остава кратер.

От 2014 г. насам на Ямал и Гидан са открити между 8 и 17 такива кратера (според начина на дефиниране). Д-р Хелеванг предупреждава:

"Тъй като атмосферното нагряване и отслабването на вечната замръзналост продължава, е вероятно да се случат още експлозии."

Дебат сред учените

Евгений Чувилин, геолог от Института за наука и технологии "Сколково" в Москва, който също изследва кратерите, но не е участвал в работата на екипа от Осло, смята, че проучването е добро обобщение на предишни изследвания. Според него обаче геологията на района е "слабо проучена": "Разпръснатите геофизични данни, с които разполагаме, са косвени и непроверени."

Критиката му е, че моделите не обясняват напълно как първоначално се формират подземните кухини.

Други учени допускат, че подобни експлозии вероятно са се случвали и в миналото, но са останали незабелязани заради липсата на сателитни наблюдения и малобройното местно население. След експлозия отломките често отново запълват кратера, който впоследствие се превръща в езеро, пише още "Ню Йорк Таймс".

"Кратерите бързо ерозират в езера – те се топят или се пълнят с вода – и е възможно да не сме ги забелязали всички," коментира Лорън Шурмайер от Университета на Хавай.

Възможна връзка с миналото

Д-р Хелеванг допуска, че част от езерата в региона може да имат експлозивно начало:

"Много от тези езера може да са били кратери от газови отвори."

Според нея, при условия преди 9000–10 000 години, когато температурите също са били високи, подобни процеси вероятно са се случвали и тогава.

Автор: Джошуа Рап Лърн, за The New York Times

Превод: Ганчо Каменарски