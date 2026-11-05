Пустинята Намиб е покрита с хиляди кръгове, които са мистерия за учените

Хиляди почти идеално кръгли участъци земя, лишени от каквато и да е растителност са разпръснати из пустинята Намиб в Южна Африка. Тези образувания, известни като „приказни кръгове“, са обект на научен дебат от години, според Indian Defence Review.

Мистериозните кръгли участъци в пустинята Намиб

Една от основните хипотези е изложена от немския изследовател Норберт Юргенс от Хамбургския университет. Той смята, че кръговете се образуват от дейността на пясъчните термити, които унищожават корените на тревите около подземните им колонии. В резултат на това влагата се натрупва в почвата, без да се освобождава към растителността.

Тази теория се подкрепя от проучване, в което учени откриха термити в повече от 1700 такива кръга в Намибия, Ангола и Южна Африка. Юргенс предполага, че териториалната конкуренция между колониите може също да обясни редовното разпределение на кръговете.

Друг изследовател, Стефан Гецин, обаче отдава образуването на тези формации на конкуренцията между растенията за ограничени водни запаси. В проучване от 2022 г. учените наблюдават 500 тревисти растения в четири пустинни района. Те установяват, че приблизително десет дни след валежите растенията вътре в кръговете започват да умират, а след 20 дни изсъхват напълно. Междувременно тревата извън кръговете остава зелена.

„Растенията, които растат по краищата, вземат вода от почвата с корените си“, обяснява Гецин тази закономерност.

През 2025 г. изследователите са получили допълнителни данни, като са изследвали почвите на девет места по протежение на 900-километрова зона. Те са установили, че центровете на кръговете на практика не съдържат органична материя или почвени животни, въпреки че са открили повишен брой на някои видове нематоди там. Това обаче не им е позволило окончателно да определят причината за образуването на кръговете.

Друг важен фактор са валежите. Такива образувания се срещат предимно там, където годишно падат 70-120 мм дъжд и изчезват при над 150 мм. След обилни валежи растителността може дори да се върне към установените си кръгове. Друго проучване регистрира затварянето на 1092 кръга, докато са се образували само 15 нови.

Споре учените съществува и компромисен вариант: термитите могат да повлияят на местоположението на кръговете, докато конкуренцията между кореновите системи обяснява липсата на трева вътре в тях.

„Учените са документирали всеки един от тези фактори, но степента, до която те действат самостоятелно или съвместно, остава предмет на дебат“, заключава публикацията.

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Друго интересно откритие направиха учените в пустините в Саудитска Арабия. Дълбоко под парещите пустинни скали, учените са открили нещо, което не се обяснява от геологията. Открити са хиляди микроскопични тунели, издълбани с перфектна прецизност в древен мрамор и варовик. Те не изглеждат като резултат от естествена ерозия, а химичният им състав подсказва, че са създадени от същества, непознати на науката. Подробен анализ на находката е публикуван в научното списание Geomicrobiology Journal.