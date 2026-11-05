Египетските пирамиди не са построени от камък: Нова теория от ядрен физик

В продължение на векове мистерията как древните египтяни са успели да построят монументалните египетски пирамиди е очаровала изследователите. Досега от учените са разглеждани най-различни теории - от невероятни инженерни подвизи до намесата на извънземни цивилизации. Повечето археолози са съгласни, че изграждането на най-високите структури на древния свят е изисквало огромни рампи и изобретателни дървени кранове. Съществува обаче и друга гледна точка.

Нова теория за строежа на египетските пирамиди

Някои изследователи са убедени, че строителството на Великата пирамида в Гиза е било много по-просто, отколкото повечето учени предполагат: блоковете, от които е издигната гробницата на фараона Хуфу, всъщност са били „произведени“ на място, пише wielkahistoria.pl.

Според тази теория, древните строители са използвали дървени кофражи, в които са изливали вид бетон. Тази хипотеза е изказана през 70-те години на миналия век от френския химик Джоузеф Давидович. Според него, древният египетски бетон се е състоял предимно от варовиково брашно, диатомит, глина, натриев карбонат и вар.

Френският изследовател основава заключенията си на анализ на проби, взети от пирамидата. Когато обаче други учени изследват същия материал, те не откриват доказателства за изкуствена смес. Според техните резултати пробите са просто парчета камък или хоросан.

В началото на 21-ви век тази теория се появи отново. Ги Демортие, професор по ядрена физика в университета в Намюр (Белгия), постави под въпрос идеята, че пирамидата е могла да бъде издигната с помощта на рампи и повдигащи механизми. Ако случаят беше такъв, тогава на строителната площадка, където работата уж е продължила не повече от три десетилетия, всяка минута би бил поставян по един каменен блок, всеки с обем един кубичен метър. Впечатляваща скорост, но според белгийския изследовател напълно неправдоподобна.

Демортие анализира повторно камъните от Великата пирамида в Гиза, използвайки специализирани техники за рентгенова дифракция и магнитна спектроскопия, наред с други методи. Той потвърди, че строителният материал е 85–92% варовик. В статия, публикувана през 2009 г., обаче той отбелязва, че редица други характеристики на тези проби се различават значително от всеки варовик, добит от близки кариери.

Белгийският физик подкрепя хипотезата, че пирамидата е била „отлята“ в дървени калъпи, монтирани директно на строителната площадка, на височината, необходима за всеки конкретен слой.

Преди всичко, идеите, представени от физици или химици, намират малка подкрепа сред историците и археолозите, които са най-добре подготвени да оценят широкия културен контекст и технологиите на Древен Египет в ерата на строежа на пирамидите.

Освен това, само много малък брой проби са събрани за анализ и произходът им остава неясен. Често дори не се знае точно кой ги е събрал или как. Възможно е тези фрагменти просто да са остатъци от хоросана, използван за свързване на масивните каменни блокове на Великата пирамида.

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