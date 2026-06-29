Световноизвестният проф. Брайън Кокс идва в България с "Emergence": Научно пътешествие отвъд границите на познатото

На 13 септември 2026 г. Зала 1 на НДК ще посрещне един от най-разпознаваемите съвременни популяризатори на науката – британския физик професор Брайън Кокс. Той пристига в България с мащабна научна лекция и визуално преживяване, част от неговото световно турне.

Събитието ще срещне българската публика с космологията, квантовата физика, биологията и историята на научното познание в спектакъл, който излиза далеч извън традиционната представа за лекция.

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Чрез впечатляващи съвременни сценични ефекти и научна лекция на достъпен език, Брайън Кокс ще проследи как от сравнително прости природни закони възниква изключителната сложност на света около нас.

Кой е проф. Брайън Кокс?

Снимка: Getty Images

Проф. Брайън Кокс е един от най-разпознаваемите учени и популяризатори на науката в света. Британският физик, преподавател в Университета в Манчестър, автор и телевизионен водещ е познат на международната публика от научните продукции на BBC и от мащабните си спектакли на живо.

Той е четирикратен носител на световен рекорд на Guinness за най-продавано научно турне, а "Horizons" привлича 369 297 зрители – постижение, което го нарежда сред малкото учени, способни да изпълват големи зали по света.

От фундаменталните частици до структурата на Вселената

В основата на "Emergence" стои един от най-големите въпроси на науката – как от елементарните градивни елементи на материята се появяват звезди, галактики, планети, живи организми и човешко съзнание?

Шоуто започва от микроскопичния свят на атомите и фундаменталните частици и постепенно разширява мащаба към необятните структури на Космоса. Публиката ще премине през различни нива на природната сложност – от законите на квантовата механика до космическата мрежа от галактики, от химията на материята до развитието на живота.

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Вместо да представя науката като поредица от готови отговори, Брайън Кокс я показва като непрекъснат процес на откриване, съмнение и надграждане на човешкото знание.

Науката като сценично преживяване

"Emergence" е създаден като мащабна продукция, в която научното съдържание е съчетано с кинематографични визуализации, висококачествен звук и прецизно сценично осветление.

Големите LED екрани превръщат сложни физични процеси и космически структури във видими и въздействащи картини. Така абстрактни понятия като пространство-време, квантови взаимодействия и еволюция на Вселената се превръщат като история, която може да бъде разбрана и почувствана и от публика без специализирана научна подготовка.

Продукцията е разработена с участието на учени, музиканти, режисьори и визуални артисти. Резултатът е формат, който се движи между академична лекция, документално кино и голям сценичен спектакъл.

Световен успех за един необичаен формат

Брайън Кокс вече доказа, че научното съдържание може да привлича публика в мащаби, обичайни за международни музикални и развлекателни турнета.

Предишният му спектакъл "Horizons: A 21st Century Space Odyssey" достига до стотици хиляди зрители по света и поставя рекорд за продажби на билети за научно турне. Между август 2022 г. и май 2025 г. продукцията продава 369 297 билета – постижение, признато от Guinness World Records.

Успехът показва нарастващия интерес към събития, които съчетават достъпно образование, зрелищна технология и силно сценично присъствие.

С "Emergence" професор Кокс продължава тази посока, но поставя нов акцент – не само върху мащаба на Вселената, а върху начина, по който тя изгражда сложност. Спектакълът разглежда науката не като нещо отдалечено от ежедневието, а като инструмент, чрез който можем да разберем собственото си място в природата.

Среща с големите въпроси на науката

Снимка: Getty Images

Появата на "Emergence" в София дава възможност на българската публика да преживее формат, който рядко гостува на местна сцена – научна лекция с мащаба и технологичната реализация на международна сценична продукция.

Събитието е насочено както към почитателите на физиката и астрономията, така и към хората, които се интересуват от философия, история, технологии и произхода на сложния свят, в който живеем.

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"Emergence" поставя публиката пред въпроси, които са едновременно научни и дълбоко човешки: Как е започнала Вселената? Защо природата създава сложност? Колко добре разбираме материята, пространството и времето? И какво още предстои да открием?

На 13 септември 2026 г. в Зала 1 на НДК професор Брайън Кокс ще превърне тези въпроси в мащабно визуално и интелектуално пътешествие – преживяване, което обещава да покаже науката не просто като система от знания, а като един от най-вълнуващите разкази за човечеството и Вселената.

Събитието се организира от Комеди Клуб България, а всичко около предстоящото гостуване може да следите на официалната страница на https://comedyclub.bg/.

Билети могат да се закупят от https://www.eventim.bg/.