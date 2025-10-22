За първи път - обявиха сериозни странични ефекти на антидепресантите

Епидемията от депресия, която обхвана света през последните години кара все повече хора да потърсят помощ от лекарите, които в помощ на пациентите изписват антидепресанти. Тези лекарствени препарати имат своите странични ефекти, които не трябва да се подценяват. Индивидуалният подход към всеки един пациент е от изключителна важност за ефективността на лечението. Резултатите от ново изследване показват огромни различия между страничните ефекти на отделните медикаменти.

Странични ефект

Страничните ефекти на различни антидепресанти бяха класирани за първи път, като резултатите показват огромни различия между отделните медикаменти. Изследователи са анализирали въздействието на лекарствата върху пациентите през първите осем седмици от лечението, като някои препарати довели до увеличаване на теглото с до 2 кг, а други – до промени в пулса с до 21 удара в минута.

Според учените тези различия в страничните ефекти могат да окажат сериозно влияние върху физическото здраве на пациентите и върху това дали те ще продължат лечението си. Те подчертават, че никой не бива да спира медикаментите си самоволно, но настояват антидепресантите да се назначават по-точно според индивидуалните нужди на всеки пациент, предаде БГНЕС.

Различия

"Съществуват големи различия между антидепресантите, а това е важно не само за отделните пациенти – милиони хора ги приемат, така че дори и малки разлики могат да окажат значителен ефект върху цялото население", каза проф. Оливър Хаус, цитиран от BBC. Изследването, проведено от Кингс Колидж Лондон и Оксфордския университет, е първото, което представя класация на антидепресантите според въздействието им върху физическото здраве, така че техните ефекти могат да се сравняват лесно.

Екипът е анализирал 151 проучвания върху 30 различни медикамента, използвани при депресия, с участието на повече от 58 500 пациенти. Резултатите, публикувани в списание The Lancet, показват:

Agomelatine води до средно 2,4 кг намаляване на теглото, докато Maprotiline причинява почти 2 кг покачване;

води до средно 2,4 кг намаляване на теглото, докато Maprotiline причинява почти 2 кг покачване; Разлика от 21 удара в минута в пулса между Fluvoxamine (забавя сърдечния ритъм) и Nortriptyline (го ускорява);

(забавя сърдечния ритъм) и (го ускорява); Разлика от 11 mmHg в кръвното налягане между Nortriptyline и Doxepin.

"Очевидно е, че нито един антидепресант не е еднакъв с другите", заяви д-р Атишан Арумухам от Кингс Колидж.

Тези различия могат да се натрупат и да станат клинично значими, повишавайки риска от инфаркт или инсулт. Това означава, че дори пациенти с еднаква диагноза могат да бъдат по-подходящи за различни лекарства в зависимост от състоянието на здравето им и личните им предпочитания. |