"Пътят към храма" на Стенли с нова версия с участието на Любо Киров (ВИДЕО)

Една от емблематичните песни на Станислав Сланев-Стенли - "Пътят към храма" излиза в нова версия с участието на Любо Киров. Двамата певци изпълняват парчето в дует, а композицията, оставила ярка следа още с появата си в началото на 90-те години, звучи с нова енергия, по-твърд рок звук и модерен аранжимент, които обаче запазват характерното ѝ въздействие.

Песента е част от новия албум на Любо Киров "Футурофония", а идеята за съвместното изпълнение идва от Любо Киров, за когото "Пътят към храма" винаги е имала специално значение. Със Стенли са свързани от дългогодишно приятелство и творческо партньорство. Аранжиментът е дело на Ангел Дюлгеров, който запазва силата на оригинала, но я развива с по-плътен, динамичен и категоричен звук.

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Припомняме, че "Пътят към храма" излиза през 1992 г. и бързо се превръща в една от знаковите песни в соловата кариера на Стенли, която и днес е любима на няколко поколения меломани. Музиката е негова, а текстът е написан от Наталия Симеонова. Новата версия на парчето показва как една песен може да запази своята идентичност и едновременно с това да звучи напълно актуално.

"Пътят към храма" е и поредното доказателство за музикалното разнообразие във "Футурофония". С новия си албум Любо Киров разширява жанровите граници и експериментира със звученето, преминавайки от нежни и емоционални балади през съвременен поп и етно елементи до мощни рок китари. Въпреки широката стилова палитра, всяка песен носи неговия разпознаваем музикален почерк – характерния глас, силните мелодии и текстове. А с "Пътят към храма" артистът показва една от най-категоричните рок страни на своя талант.

Премиерата на видеото идва като ударно подгряване за двата големи концерта на Любо Киров в София. На 13 и 14 ноември Зала 1 на НДК ще посрещне финала на националното турне "Футурофония" – две поредни вечери, в които новият албум ще оживее на сцената заедно с най-обичаните песни на артиста.

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Специални гости на концертите ще бъдат Стенли и MONA, с които Любо Киров споделя две от най-вълнуващите музикални колаборации във "Футурофония" – "Пътят към храма" и "Луна". Публиката ще чуе новите композиции и най-големите хитове от кариерата му в концертната продукция.

Билети ще откриете ТУК.