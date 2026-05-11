Да бориш стигмата с изкуство: Коста Каракашян разказва как (ВИДЕО)

11 май 2026, 20:10 часа 1150 прочитания 0 коментара

Дори за западната публика, има един момент, който е леко "тривиален" - къде точно е конфликтът в това двама мъже да не могат да заявят публично връзката си. Въпреки че в България няма законово ограничение, социалната стигма е много сериозна. 

Това разказа режисьорът и хореограф Коста Каракашян в предаването "Студио Actualno" във връзка с късометражния филм "Те", който oтбеляза своята световна премиера на 29 март в рамките на Cinedans Festival, един от водещите международни фестивали за танцов филм.

"Те" е тиха любовна история за двама университетски преподаватели, които са принудени да пазят връзката си в тайна. Филмът изследва невъзможността на ежедневната любов и напрежението между публичния и личния живот, както и малките жестове на близост, които могат да донесат утеха на любимия човек.

"Видяхме преди няколко години новия закон, който ограничава свободата в училище да се говори въобще за съществуването на хора с различна сексуална ориентация. Това е тенденция, която се налага във всяка държава, опитваща да обърне гръб на европейските ценности. Едно от първите неща, които се налагат е цензура точно по тази тема", обясни той. 

Сценарият, дело на Коста Каракашян и съсценариста Симеон Тодоров, предлага честен и деликатен поглед към предизвикателствата, пред които са изправени ЛГБТИ+ хората в България и Източна Европа в стремежа си към любов, приемане и видимост.

Александра Йошева Редактор
