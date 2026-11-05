Костадинов за шльокавицата: Няма да има надписи нито на английски, нито с латински букви - само на български език

"Дезинформация е, че законопроектът на "Възраждане" за българския език предвижда изписване на имената на министерствата на латиница". Това заяви пред журналисти лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. Поводът е надигналото се обществено вълнение по отношение изписването на имената на институции и обекти с латински букви, което разговорно се нарича използане на шльокавица. Лидерът на проруската формация отрече да има намерения за това, а напротив - ще се използват само български букви и ще се изписва само на български език.

"В законопроекта се регламентира, че устните и писмени изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства, униформи на длъжностни лица се изписват на български език. Допуска се транслитерация на латиница под текста на кирилица съгласно Закона за транслитерацията. И отделно пише, че употребата на чужд език е допустима при условията на специален закон или когато се отнася до търговска или туристическа дейност, което важи за курорти, бизнеси и така нататък. Тук не говорим за автоматичен пренос на български фрази на латиница, защото това не е разрешено от Закона за транслитерацията. Той урежда само български географски имена, исторически личности, културни реалии, например Рилски манастир, и термини с български произход в съответната научна област. Нищо друго", обърна внимание той.

На въпрос от журналист дали на Министерство на външните работи може да пише Ministry of Foreign Affairs, той беше категоричен: "Не, защото е на английски. Защото е на чужд език. Не се пише на латиница, това е смисълът на закона. Пише се на български, разбира се, защото българският език е единствен официален в Републиката. Това е европейска практика. Подчертавам дебело, този закон е аналогичен на закони, които действат навсякъде в ЕС", каза Костадинов, макар да не посочи пример за държава, в която действително се прилага подобно законодателство.

Още: "Pishete na balgarski": Подигравки, че новият закон за българския език вместо да защити кирилицата, налага "шльокавицата"

Източник: ИИ изображение чрез Gemini/Google

Очаквал е насмешка

"Аз очаквах, че ще има опити за осмиване на законопроекта, но не съм очаквал сериозна медия да си позволи да говори откровени лъжи и дезинформация", категоричен е той.

"Законопроектът е близо на 20 години в най-различни негови форми. И честно казано, през годините, откакто сме в парламента - вече 5 години, ние не сме спирали да работим за това да получим максимално широка подкрепа. Защото Законът за българския език не може да бъде собственост само на една партийна партия. Той трябва да бъде на всички, защото българският език е на всички - той не е на "Възраждане", още по-малко пък кирилицата. И затова направихме така, че да можем да представим максимално приемлив за всички законопроект, който между първо и второ четене да е отворен за всякакви възможни добавки", уточни още Костадинов.

Още: Ние не сме тоталитарна държава - ако някой иска да е неграмотен, никой не може да му го забрани

Той обърна внимание, че и в момента не се спазвал Законът за транслитерацията. "Защото тука е записано, че когато имаме географски названия, включващи примерно "София - юг" или "Перник - север" - говорим за такива, които са указателни пътни табели и знаци, те трябва да се изписват на латиница Sofia - yug, а не Sofia - south. Само че на нашите пътни табели се пише на английски. Ето това вече е нарушение на закона, което между другото се наказва с глоба от 400 до 800 лева и имуществена санкция от 2000 до 5000 лева. Надписът на английски на Народното събрание е сбъркан – преведен английският надпис "National Assembly" гласи "Национално събрание", а не "Народно събрание", допълни още той.

"Навсякъде е така. Ние имаме транслитерация и я имаме за първи път въведена в България през 1881 година. Ние живеем в XXI век. Влизаме в епохата на изкуствения интелект. Всичко минава през телефоните. И вие в момента ми говорите, че ако няма надпис задължително на български и на английски, чужденците нямало да могат да се ориентират. Това не е сериозно", смята лидерът на "Възраждане".

Костадинов напомни, че имаме наш български държавен език и той е българският.

"Когато на националните ни сгради имаме надписи на чужд език, това е двуезичие. Това означава, че имаш втори официален език. За втори официален език се водят войни. В Украйна се води война за това нещо, защото на руснаците им беше отнето правото да ползват техния си език. В В Северна Ирландия имаше конфликт и то в продължение на десетилетия заради това, че не им се разрешаваше да ползват ирландски език. В Каталуния каталунците искаха да се отцепят заради това, че не им разрешаваха да ползват по-широко каталонски език. Това са много сериозни неща", каза още той.