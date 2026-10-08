Наталия Димитрова: Жалко е, че България не обяви ден на траур за жертвите от потопения кораб (ВИДЕО)

Жалко е, че държавата България не обяви ден на траур за тези загинали хора. Това каза в предаването Студио Actualno Наталия Димитрова, пиар експерт и журналист. Поводът – ударените от дронове в българската икономическа зона на Черно море търговски кораби, единият от които потъна, а екипажът му най-вероятно е загинал: “В момент, в който на ръба на наша граница са потопени два кораба, екипажът на единия кораб загина, тези хора загинаха, това е истината, аз отказвам да приема, че ще чуваме по медиите изречението: “Спасителните действия ще са прекратени и няма да бъдат продължени. Отказва да приема, че някой казва това изречение официално по българска медиа. Това са човешки животи. И неминуемо, колкото и хората да имат различен дневен ред, предполагам, че въпросите ще отидат натам. Още: Сирия обяви за изчезнали девет свои моряци след потопяването на кораб в българската икономическа зона

Заради политиката се неглижират човешки животи

Колкото и президенската институция да е затворена като възможности за влияние върху ежедневието на хората, защото тя има доста лимитирани възможности, доста лимитирана функция, смятам, че ние сега започнахме президентската кампания, ето от вчера.

Снимка БГНЕС

И е жалко, че в основните новини не се обърна внимание върху това. Жалко е, че държавата България не обяви ден на траур за тези загинали хора, жалко е, че заради политиката се неглижират човешки животи. Жалко е и е страшно. И е време ние да разберем, че да, тази война се води вече пета година. Ясно е, че ние не можем да поддържаме постоянно напрежение и хората постоянно да са в напрежение от този факт. Ясно е. Не бива да се неглижира и не бива да се смята, че заради това, че в момента ние имаме тази ситуация с кампанията, България може да си позволи лукса да няма ясна политика, ясна външна политика, ясна политика за сигурност.Още: Велислава Петрова се закани на Митрофанова: Ще я привика, ако дроновете в Черно море са руски

Трябва ли да загинат и български граждани

Защото ние плащаме буквално с човешки животи, вече плащаме с човешки животи. Трябва ли да загинат български граждани, за да се събудят останалите български граждани и да си дадат сметка?“

Според Наталия Димитрова напрежение между президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев има още от отиването й в САЩ и декларацията на страните в подкрепа на Украйна. В последните дни обаче напрежението се е изострило заради свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) от Йотова, въпреки мнението на Радев, че това не е необходимо. Победата на Йотова на президентските избори не е неизбежна. Много зависи за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ на втория тур, тъй като според социологическите проучвания 25% от тях подкрепят Гюров и Кандев, смята пиар експертът. Още – във видеоматериала. Още: Борисов с разкритие за ударените кораби. Проверява се дали са превозвали войска