Нов, съвременен център в Елин Пелин - как ще се случи? Говори главният архитект Борислав Кръстев (ВИДЕО)

Община Елин Пелин обявява международен архитектурен конкурс. Търси нов, съвременен облик на градския център, обновяване на публичните пространства и създаване на модерна, привлекателна и комфортна среда за живеене. Конкурсът е отворен за участие и очаква идеи от цял свят.

Проектът е разделен на две части – Идеен проект за Зона 1: Централна градска част в обхвата от кръговото кръстовище на ул. Стоян Михайловски и ул. София, по продължението на цялата ул. София до площадното пространство пред Храм „Свети Николай Чудотворец“, включително и съществуващия паркинг, пл. Независимост и по продължението на пешеходната зона по бул. Витоша до ул. Христо Ботев, и Обща концепция за Зона 2: Широк обхват– стандарт за елементите на градската среда и типови детайли.

Елин Пелин е млад, но много бързо развиващ се град в България. Носещ името на един от най-значимите представители на българската литература, писател и поет, описал живописното българско село и традиционния живот в България. Градът е в голяма близост до столицата София, но със собствен облик и идентичност, предпочитан за спокоен живот, далеч от динамиката на големия град.

Повече за конкурса ще научите от разговора в предаването "Студио Actualno". В него гостува главния архитект на общината Борислав Кръстев.

Водещ: Мирослав Димитров