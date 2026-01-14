Прогноза за времето - 15 януари 2026 г. (четвъртък)

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно, по-значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. Сутринта, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, по-ниски в местата със снежна покривка, в София - около минус 1 градус.

В четвъртък ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра - около минус 1 градус.

Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 24 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 31 мин. и залязва в 13 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

Източник: meteo.bg