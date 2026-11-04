Първи концерт на Conjurer в България през март 2027 г.

Британската метъл група Conjurer ще изнесе първия си концерт в София на 16 март 2027 г. в клуб Mixtape 5. Към тях ще се присъедини пловдивското пауър-блек трио "Дъжд". Една от най-обезумелите банди в света най-накрая идва в България. Концертът се обявява с първите мъгли, малко социален смут и все повече мрак. Баш сега му е времето, казват организаторите.

Conjurer идват от Ръгби, Уоруикшър, и събират в едно смазващата тежест на слъджа, напора на хардкора и необятната атмосфера на постметъла. Между безмилостните рифове и суровите вокали се отварят кратки пролуки на чупливо спокойствие. Тъкмо там се натрупва напрежението, преди следващият риф да помете всичко. Резултатът е толкова емоционално наситен, че е чак отвращаващо.

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В тяхната компания ще са "Дъжд". Песните на пловдивското трио минават през резки смени в динамиката, почти неизменно върху дебел пласт от меланхолия, тъга и кондензиран яд.

Билети за първия концерт на Conjurer в България ще откриете в Bilet.bg.