Унгария на Петер Мадяр напълно ще се откъсне от руския газ и петрол

Унгария ще трябва да спре вноса на руски природен газ до есента на 2027 г., тъй като Европейският съюз е определил краен срок, обяви унгарският министър на външните работи Анита Орбан в интервю за Telex на 3 ноември. Така тя даде да се разбере, че Будапеща, под ръководството на премиера Петер Мадяр, ще се откъсне от руската енергийна зависимост, в която страната бе вкарана благодарение на дългогодишния министър-председател Виктор Орбан.

Търси се и неруски петрол

Страната търси и алтернативни източници на петрол. Анита Орбан посочи, че унгарската енергийна компания MOL подготвя рафинериите си за преработка на неруски нефт, транспортиран от юг през хърватския нефтопровод JANAF.

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Съединените щати временно освободиха Унгария от санкциите за покупка на петрол от руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Изключението е валидно само до 21 ноември. В резултат на това MOL вече променя дейността си, за да закупува петрол от други доставчици, каза топ дипломатът на Унгария.

Някои национални интереси не се променят

Друг въпрос е евентуалното придобиване от MOL на дела на „Газпром“ в сръбската петролна компания „НИС“, която притежава единствената рафинерия в страната. Министерството на финансите на САЩ е разрешило преговорите да продължат до 11 декември. Анита Орбан отказа да коментира преговорите, но заяви, че вярва, че всички страни са решени да приключат сделката навреме.

Снимка: Gazprom

На въпрос дали новото правителство, водено от партия „Тиса“, по този начин продължава енергийната политика на бившия унгарски премиер Виктор Орбан (без родствена връзка с Анита Орбан), министърката отговори, че някои национални интереси не се променят при смяна на правителствата.

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„Има стратегически интереси, които не се променят при смяна на правителството, като например сигурността на страната“, бяха точните ѝ думи.

През декември 2025 г. Европейският парламент одобри законодателство за пълно преустановяване на доставките на руски газ до есента на 2027 г. На 26 януари 2026 г. страните от ЕС дадоха окончателно одобрение на плана. Унгария и Словакия гласуваха „против“ и същия ден заявиха, че ще обжалват решението пред Съда на Европейския съюз.

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