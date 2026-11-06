Новият №1 в световния тенис Зверев: "Дразни ме, че трябва да се обяснявам"

След силната си 2026 г., Александър Зверев ще завърши календарната година като първи в световната ранглиста на тениса. Германецът спечели "Ролан Гарос" и US Open, a победа във втория кръг на турнира от сериите ATP 500 във Виена му гарантира първото място в света. Зверев отпадна рано от "Мастърс"-а в Париж, като загуби от италианеца Лоренцо Музети във втория кръг с 6:7(7), 2:6. В изказване след загубата, той заяви, че е раздразнен от това, че трябва да се обяснява.

Александър Зверев: "Честно казано, това ме дразни"

Ето какво каза Александър Зверев: "Не мисля, че някой друг е трябвало да дава толкова много обяснения за себе си, колкото аз през последните няколко дни. Честно казано, това ме дразни. Честно казано, бях малко раздразнен, защото достигането до първото място в света е нещо, за което всеки тенисист мечтае. Но след това имам чувството, че съм единственият номер едно в историята на тениса, който трябва да обяснява защо е нормално да бъде на върха на световната ранглиста.

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"Заслужавам мястото, на което се намирам"

Това ми е доста трудно да приема, защото смятам, че заслужавам мястото, на което се намирам, въпреки че днес загубих". Причината за въпросите към Александър Зверев е отсъствието на двама от големите му конкуренти. Карлос Алкарас беше извън кортовете дълго време заради контузия в дясната китка, а Яник Синер не се е състезавал от "Уимбълдън" насам.

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