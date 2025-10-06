Войната в Украйна:

"Може да те е снимал с някое готино гадже и да те държи?": Борисов говори за зависимост от Пеевски в изненадващо интервю (ВИДЕО)

В изненадващо интервю с бившия журналист и евродепутат Николай Бареков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори остро на въпросите за отношенията си с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, както и за премиера Росен Желязков и за управлението на страната. Разговорът, който се проведе на тротоара пред дома на Борисов в Банкя, даде представа за това как той вижда своята роля, коалицията и актуалните политически теми.

"Да не те е снимал с някое гадже?"

Борисов категорично отрече твърденията, че е зависим от депутата Пеевски. По думите му това са внушения, които обслужват политическите му противници:

"Аз съм правил пет правителства и всеки път е по-трудно. Сега сме в коалиция на нежелаещите, защото няма друга възможност", заяви той.

Бившият премиер подчерта, че обвиненията за "компроматна зависимост" от депутата са спекулации:

"Подобни въпроси са изгодни и всичките ги промотират. Но аз съм се родил тук и тук ще си умра. С какво ще ме плашат, кой ще ме държи?" Така той отговори на въпроса дали "Пеевски не го е снимал с някое красиво гадже и го държи с това".

"Желязков е най-добрият администратор"

Темата за премиера Росен Желязков се оказа най-напрегнатата част от интервюто. Бареков заяви, че "хората не приемат държавата да се управлява от Росен Желязков и Делян Пеевски", на което Борисов реагира:

"Най-добрият администратор в България е Росен Желязков. Най-добрият."

Бившият премиер добави, че не възнамерява да се поддава на натиск и спекулации:

Той подчерта, че кабинетът под ръководството на Росен Желязков изпълнява неговата управленска линия и се грижи за стабилност и доходи. "Докато има ръст на доходите – ще продължи. Над 7 милиарда лева повече са отишли по сметките на гражданите. Това стои на фишовете на пенсионерите, учителите, военните, полицаите."

Ивайло Анев
