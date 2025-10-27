Войната в Украйна:

За мен животът е на сцената: Иван Лечев в Студио Actualno (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 17:00 часа 155 прочитания 0 коментара

Емоция, музика и история ще грабнат публиката на 30 октомври от 20:00 ч. в зала "Асикс Арена" в София, където супергрупата "Фондацията" ще отбележи по незабравим начин "Деня на българския рок". На сцената ще бъдат и легендарните български рок банди - "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра", а към тях ще се присъедини и последният "щурец" – Валди Тотев.Освен празника на рока, любимите ни изпълнители ще отбележат и рождения ден на обичания Кирил Маричков, с когото се сбогувахме миналата година през октовмри. 

Един концерт, в който няма да има подгряващи и хедлайнери, защото всички заедно ще бъдат сърцето на този празник.

"Публиката може да очаква един взрив от рокендрол. За съжаление няма как да съберем всички хора, които харесваме в рамките на един концерт и затова сме избрали тези, които са с най-много давност, ако мога така да се изразя", разказа Иван Лечев в предаването "Студио Actualno". 

Супергрупата "Фондацията" среща на сцена едни от най-ярките звезди на българския рок от последните десетилетия – Кирил Маричков, Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански. През годините петимата са свирили по целия свят пред хиляди фенове на рока, а всяка тяхна песен разказва историята на цяло поколение.

Какво още може да очаква публиката и как се създава непреходна музика, която преодолява времена и промени - вижте в интервюто с Иван Лечев. 

Александра Йошева
