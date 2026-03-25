Кюстендил отбеляза 85 г. от бомбардировките на града

Кюстендил отбелязва 85 години от събитията на 6 април 1941 година, когато градът е подложен на въздушно нападение в хода на Втората световна война. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри фотодокументална изложба в сградата на общинска администрация, посветена на 85-годишнината от бомбардировката над града – една от най-трагичните дати в неговата история. Експозицията е реализирана съвместно с отдел „Държавен архив“ – Кюстендил и проследява събитията от онова мрачно утро и тежките последици за града и неговите жители.

На 6 април 1941 г., в ранните сутрешни часове, бомбардировачна атака поразява централни части на Кюстендил – главната улица „Александровска“, района на гарата и фабриката „Симоне“. Нападението се случва между 8.30 и 9.00 часа – в деня на Благовещение, когато много жители са навън.

Жертвите са десетки – загиват 58 цивилни граждани, двама български и осем германски войници, както и 11 коня от 13-ти пехотен Рилски полк. Сред загиналите има и деца, както и ученици. Ранени са 59 души.

„Това е пример за това, че и най-лошият мир е по-добър от най-добрата война. Ние имаме късмет да живеем във времена на мир“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Началникът на отдел „Държавен архив“ – Кюстендил Албена Георгиева изрази благодарност към Община Кюстендил за подкрепата и съдействието при реализирането на изложбата. Тя представи и част от включените документи, сред които ценни материали от фондовете на Мъжката и Девическата гимназия в града.

В памет на жертвите на 6 април от 11.00 часа на „Братската могила“ в Траурния парк ще бъде отслужена панихида от Архиерейско наместничество Кюстендил.

След Великден изложбата ще бъде представена и в училищата в Кюстендил, за да достигне до повече млади хора и да съхрани историческата памет за трагичните събития.