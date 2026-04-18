Кюстендил почете 38 г. от гибелта на Людмил Янков и Стоян Наков

Кюстендил почете 38 години от гибелта на Людмил Янков и Стоян Наков

На тържествена церемония пред Паметника на алпинизма беше отбелязана 38-ата годишнина от гибелта на Людмил Янков и Стоян Наков – личности, останали завинаги в историята на българския алпинизъм и в паметта на своя роден град.

С минута мълчание присъстващите сведоха глави в знак на признателност и почит.

🌿 Венци и цветя пред паметника поднесоха:

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов

Председателят на Общински съвет Димитър Велинов

Областна афминистрация

Архиерейско наместничество – Кюстендил

Туристическо дружество „Осогово“

Роднини, близки и граждани

В тържественото слово беше припомнен животът на Людмил Янков – алпинист, поет, художник и човек, живял в пълно съответствие между мечти и дела. Човек, за когото върховете не са били само географски висини, а символ на вътрешна свобода, смелост и вярност към себе си и към другите.

Прозвучаха думите му от книгата „Мечта отвъд долините“:

„Само мечтите могат да бъдат бели. А те искат смели мисли и чисти сърца…“ – думи, които и днес звучат като послание към всички, които търсят своя път. Беше припомнена и една от най-драматичните страници в историята на българския алпинизъм – участието на Людмил Янков в експедицията до връх Еверест през 1984 г., когато в опит да спаси своя приятел Христо Проданов той извършва подвиг, останал без аналог – изкачване от над 1300 метра в зоната на смъртта, на височина над 8500 метра. Подвиг, който отнема част от физическите му сили, но разкрива величието на човешкия дух.

С музикални изпълнения на туристическия хор – „Песен за Людмил“ и „Мечтата на алпиниста“ – присъстващите отдадоха почит към духа на планината, към мечтата и към хората, които са избрали да вървят по този труден, но светъл път.

Беше припомнен и трагичният 17 април 1988 г., когато Людмил Янков и Стоян Наков намират своя край в Рила планина, в подножието на връх Камилата. Те падат, но остават – в паметта, в примера, в усещането за висота, което продължават да носят.

В словото прозвучаха и последните редове, написани от Людмил Янков – думи, в които се усеща силата на човешкия дух, изправен пред вечността, но запазил своята светлина.

Събитието завърши с думи на признателност към всички присъстващи и с напомнянето, че делото на Людмил Янков остава живо:

„Човек губи цял живот по нещо. Не е жалко, че накрая ще загуби и живота си, стига да запази вярата в смисъла на това, което прави всеки ден.“

Кюстендил отново показа, че помни своите личности – не само с почит, но и с вдъхновение да следва техния пример.

Благодарим ви, че заедно почетохме паметта на големия човек, алпинист и поет, заслужил майстор на спорта по алпинизъм и почетен гражданин на град Кюстендил – Людмил Янков.