Кюстендил празнува с молитва и благословен хляб форума „Панагия – Въздигане на хляба“

Кюстендил празнува с молитва и благословен хляб по време на Културния форум „Панагия – Въздигане на хляба“. Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил ще възглави патриаршеска светa литургия в храм „Успение Богородично“ в Кюстендил.

По предложение на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов с благословията на Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил и с решение на Общински съвет Кюстендил,15 август е обявен за официален духовен празник на Община Кюстендил – ден, в който целият ни град въздига молитвен глас, прекланя се пред образа на Богородица и се обединява в едно духовно и културно цяло.

Община Кюстендил и Архиерейско наместничество Кюстендил, със съдействието на Софийска Света митрополия, канят жителите и гостите на града на осемнадесетото издание на културния форум „Панагия – Въздигане на хляба“, посветен на най-светлия женски празник в православния календар – Успение на Пресвета Богородица. Форумът „Панагия“ не е просто културно събитие – той е израз на живата ни връзка с православната вяра, с корените и духовните ни извори. Символът на хляба – свещен, споделен, благословен – отеква като молитва и свидетелство за съпричастност, за приемственост между поколенията, за красотата на българския дух и традиции.

В рамките на два дни, сред храмови дворове и градски градини, сред аромата на прясно изпечен хляб, звуци на църковни песнопения и багри на народни шевици, ще преживеем едно истинско тайнство на вярата, изкуството и човешкото единение.

Сред акцентите на празничната програма са:

Тържествен водосвет за здраве и благоденствие и освещаването на богородични хлябове в чест на Пресвета Богородица

Замесване на Богородичен хляб – свещен жест на почит, благослов и духовно единение

Вдъхновяващото изложение на обредни хлябове, подготвени от читалищата на Община Кюстендил – пазителите на местната традиция и дух

Работилници за месене на хляб с участието на млади хора и занаятчии

НОВИТЕ МАЙСТОРИ и Евгени Серафимов с нов мащабен проект в центъра на Кюстендил. Кюстендил ще бъде увенчан с най-голямата по размер шевица, сътворявана някога. 1200 квадратни метра от площад "Велбъжд" ще бъдат изрисувани с непреходните елементи от везбената украса на старинната кюстендилска женска риза. Творбата ще бъде открита на връх Голяма Богородица с впечатляващ пърформанс, пресътворяващ Жътвата на Майстора.