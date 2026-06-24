Община Кюстендил амбицирано подобрява социалните услуги

Община Кюстендил продължава последователно да инвестира в модерни, устойчиви и ефективни решения за подобряване качеството на социалните услуги.

В рамките на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, бяха реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност и устойчивата мобилност, които ще осигурят по-добри условия за потребителите на социални услуги и по-ефективно управление на общинските ресурси.

Проектът предвижда инсталиране на фотоволтаични системи с мощност между 15 и 30 kW в 11 сгради, в които се предоставят 12 социални услуги – делегирана от държавата дейност, разположени както в град Кюстендил, така и в малките населени места Лозно, Копиловци и Вратца.

В тези сгради се предоставят общо 12 социални услуги, включващи почасови, полудневни, дневни услуги и резидентна грижа, финансирани като делегирани от държавата дейности. Всички сгради са общинска собственост и са функциониращи социални обекти, които ежедневно обслужват потребители от различни възрастови групи – деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания, включително лица с тежки множествени увреждания.

В рамките на проектите бяха инсталирани фотоволтаични системи върху покривите на 11 социални обекта, а по процедура BG-RRP-13.011 Община Кюстендил придоби и два електрически автомобила тип пикап за нуждите на социалните услуги, както и свързаните към тях зарядни станции.

По време на пресконференцията кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на инвестициите както за социалните услуги, така и за устойчивото управление на общинските ресурси.

„По този начин тези 12 услуги ще спестяват средства, които ще могат да бъдат използвани за покупки и дейности, осигуряващи по-добро качество на живот за потребителите. Това е и правилният вариант – ФЕЦ да бъдат изграждани върху покривите на сградите, а не върху земеделска земя с променено предназначение. Така Община Кюстендил за пореден път дава добрия пример.

В момента върху тези 11 сгради са инсталирани над 200 KW мощност, като по този начин общата инсталирана мощност върху сгради – общинска собственост, вече надхвърля половин мегават. Знаете, че имаме и седем съществуващи сгради, върху които има изградени фотоволтаични системи за собствени нужди.

Много важно е да подчертаем, че всеки един от фотоволтаиците върху сградите подсигурява нуждите на самата сграда и не е предназначен за продажба на електроенергия, а за собствено потребление.

По следващия проект Община Кюстендил получи и два електрически автомобила тип пикап за социалните услуги, които ще се използват от най-натоварените социални услуги, както и зарядни станции, свързани с фотоволтаичните системи на покривите.

Огромна благодарност към екипа, който работи по проекта, както и към всички директори на социални услуги, които съдействаха дейностите да бъдат реализирани по най-бързия начин. Смятам, че това е в интерес на потребителите на социалните услуги. Преди всичко общината дава добрия пример как трябва да бъде използвана енергията от възобновяеми енергийни източници и къде е най-правилно да бъдат монтирани подобни системи – а именно върху покривите на сградите“, заяви инж. Огнян Атанасов.

В обхвата на проекта са включени следните социални услуги:

• Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – ул. „Даскал Димитри“ № 30;

• Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания – с. Лозно;

• Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Лозно;

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Копиловци, местност „Страната“;

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Кокиче“ – с. Вратца;

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Здравец“ – с. Вратца;

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Еделвайс“ – с. Вратца;

• Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – ул. „Синчец“ № 11;

• Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – ул. „Синчец“ № 11;

• Център за обществена подкрепа – кв. „Изток“, ул. „София“;

• Център за работа с деца на улицата „Св. Стилиян“ – ул. „Власина“ № 3;

• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ – ул. „11 август“ № 7.

Заключителните пресконференции бяха организирани във връзка с изпълнението на проектите по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ и процедура BG-RRP-13.011 „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.