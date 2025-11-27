Община Кюстендил обявява Трето издание на конкурса “Най- красива външна коледна украса“. Градът ни ще засияе в празнична премяна, озарен от хиляди светлинки. Част от тях са и безбройните празнични украси, сътворени от вашите ръце и въображение. Уловете в обектива вашата #Коледна магия и нека заедно изберем най-красивата външна украса.

Награди ще бъдат връчени в три #категории:

”Еднофамилна жилищна сграда“

”Многофамилна обществена сграда“

”Обществена сграда и обект за хранене и развлечение“

В конкурса могат да участват всички жители на община Кюстендил със снимки на къщите си с фасади и дворове, на блоковете си и техните междублокови пространства, на обществени сгради, заведения и др.

Как да участвате?

Необходимо е да изпратите 2 броя снимки на украсените обекти на e-mail: koleda@kyustendil.bg до 18 декември 2025 г., включително.

Задължително трябва да бъдат посочени административния адрес на обекта, име и фамилия на собственика/наемателя и телефон за връзка.

Как можете да спечелите?

Всички снимки ще бъдат публикувани в албум на Facebook страницата на Община Кюстендил.

Най- красивата външна коледна украса ще бъде определена по брой харесвания в албума на официалната страница на Община Кюстендил.

Снимките можете да разглеждате и #харесвате в периода 19-28 декември.

Резултати и награди:

Победителят от конкурса ще бъде обявен на 30.12.2025 г. по време на празничната програма на пл. Велбъжд.

Награди в трите #категории:

”Еднофамилна жилищна сграда“ – парична награда; плакет; лика на официалната картичка на община Кюстендил

”Многофамилна обществена сграда“ – парична награда и плакет

”Обществена сграда и обект за хранене и развлечение“ – парична награда и плакет